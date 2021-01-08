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08.01.2021 22:01
Рубрика: В мире

Израиль намерен к концу марта вакцинировать всех совершеннолетних граждан

Текст: Алексей Чуриков

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что к концу марта планируется завершить вакцинацию от коронавируса всего населения страны старше 16 лет. Нетаньяху также сообщил, что это станет возможным благодаря новому соглашению с фармацевтическим концерном Pfizer.

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"Мы станем первой страной, которая возродится после коронавируса. Мы вакцинируем все соответствующие группы населения, а также тех, кто просто этого захочет", - приводит слова израильского премьера The New York Post.

Не уточняя количество доз вакцины от Pfizer по новому соглашению, Биньямин Нетаньяху отметил, что уже в самое ближайшее время в страну прибудет очередная партия препарата. Следующие поставки, по его словам, пойдут в еще больших объемах и значительно быстрее. Как уточняет издание Jerusalem Post, в последние недели израильский премьер беседовал по телефону с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурла 17 раз, обсуждая детали соглашения.

"Это прорыв, который выведет нас из кризиса с коронавирусом и вернет нас к жизни. К жизни, которую мы любим и по которой скучаем", - заявил премьер-министр. Он также добавил, что Израиль "намерен поделится с Pfizer и человечеством статистикой по вакцинации". Это, по убеждению Нетаньяху, поможет разработать стратегии по борьбе с вирусом.

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В мире Ближний Восток Израиль Вакцинация от коронавируса

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