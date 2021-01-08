Как проходит эксперимент по электронному документообороту

До окончания эксперимента по использованию электронного кадрового документооборота осталось меньше трех месяцев - он завершится к 31 марта. Его цель - создать условия для использования в сфере трудовых отношений электронных документов, связанных с работой, а также подготовка предложений о внесении изменений в трудовое законодательство, пояснили в Минтруде.

В ведомстве отметили, что критических сложностей ни у одной из почти двухсот организаций-участников апробации, в которых работают более 2 млн сотрудников, не возникло. "Согласно поступающим отчетам для апробации в ходе эксперимента такие категории документов, как договоры (трудовой, о материальной ответственности, ученический и на получение образования) и другие виды документов, где требуется подпись работника, были выбраны примерно в равной степени", - сообщили в Минтруде. По данным отчетов, при выборе конкретного документа для цифровизации работодатели исходили из того, насколько часто им приходится оформлять ту или иную бумагу, а также свой предыдущий опыт работы - не секрет, что электронный документооборот уже давно применялся во многих организациях "для внутреннего пользования", при этом часть документов приходилось дублировать на бумаге в силу требований закона.

После обобщения всех поступивших от участников эксперимента по электронному кадровому документообороту отчетов Минтруд вместе с социальными партнерами подготовит поправки в Трудовой кодекс, заверили в ведомстве.