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Рубрика: Общество

Какие функции стоит попробовать в умных часах в первую очередь

Текст: Иван Черноусов
Если у вас под елкой оказались последние модели "умных часов", то непременно стоит попробовать некоторые функции.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Измерение уровня кислорода в крови

Apple Watch Series 6 умеют измерять уровнять кислорода в крови. Для этого откройте специальное приложение и во время замера не двигайтесь и не затягивайте ремень слишком туго, кроме того, не стоит двигать пальцами. Спустя 15 секунд гаджет покажет уровень кислорода в крови.

Мониторинг сна

Современные умные часы понимают, когда вы ложитесь спать, и измеряют показатели организма во время пребывания в царстве Морфея. В настройках можно выбрать время, когда вы собираетесь пойти спать.

Бесшумный будильник

Умные часы можно настроить так, что они будут будить вас абсолютно бесшумно и вы не помешаете тому, кто спит рядом. Эта функция есть на большинстве моделей умных часов и настроить ее не составит никакого труда.

Оплата с помощью NFC

В умные часы можно добавить банковскую карту и оплачивать товары нажатием одного или двух кликов. Это гораздо удобнее, чем доставать смартфон или карту.

Отслеживание активности

Абсолютно все модели умных часов занимаются отслеживанием вашей активности и смотрят, сколько километров вы прошли за день и как часто двигались. Часы стимулируют пользователя делать это как можно чаще.

Удаленное управление техникой

С помощью умных часов можно удаленно управлять техникой, например ТВ-приставкой или компьютером. Например, разблокировать ноутбук без необходимости вводить каждый раз пароль.

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