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Рубрика: Спорт

Кудерметова разгромила соперницу на турнире в Абу-Даби

Текст: Анна Козина
Фото: Alexander Scheuber/Getty Images Фото: Alexander Scheuber/Getty Images
Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Вероника Кудерметова первой из российских теннисисток вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, призовой фонд которого составляет 565 тысяч долларов.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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В матче второго раунда Кудерметова, занимающая 46-е место рейтинга WTA, за 1 час 17 минут разгромила 318-ю ракетку мира итальянку Бьянку Турани со счетом 6:2, 6:1.

За выход в четвертьфинал соревнований Вероника поспорит с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и испанкой Паулой Бадосой.

Отметим также, что вчера вечером в Абу-Даби удачно стартовали Вера Звонарева и Анастасия Гасанова.

Звонарева в первом круге со счетом 6:3, 6:4 обыграла француженку Аманден Эсс и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. А Гасанова, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, победила немку Мону Бартель(6:2, 6:4). Следующей соперницей россиянки будет чешка Каролиной Плишковой,

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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