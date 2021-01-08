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08.01.2021 17:55
Рубрика: Спорт

Лучший из наших биатлонистов стал лишь 11-м в спринте в Оберхофе

Текст: Анна Козина

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам спринта на 10 км на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Победителем гонки стал Йоханнес, который преодолел дистанцию за 25 минут 12 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Его брат Тарьей Бе отстрелял на ноль, однако проиграл ходом и пришел к финишу вторым с отставанием 10,8 секунды. Третье место занял Стурла Холм Легрейд (+21,6; 0).

Лучшим из россиян - Эдуард Латыпов. Он допустил один промах и финишировал 11-м, отстав от лидера больше, чем на минуту (+1.00,06).

Напомним, что женский спринт также остался за сборной Норвегии. Чуть ранее 17-ю победу в карьере на этапах Кубка мира одержала Тириль Экхофф. А лучший результат из россиянок показала Евгения Павлова, которая финишировала шестой. Наши биатлонисты еще ни разу не попадали "в цветы" в текущем сезоне в личных гонках.

После мужского спринта безмедальная серия россиян достигла 41 гонки подряд.

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