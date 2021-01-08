Лучший из наших биатлонистов стал лишь 11-м в спринте в Оберхофе

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам спринта на 10 км на пятом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Победителем гонки стал Йоханнес, который преодолел дистанцию за 25 минут 12 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Его брат Тарьей Бе отстрелял на ноль, однако проиграл ходом и пришел к финишу вторым с отставанием 10,8 секунды. Третье место занял Стурла Холм Легрейд (+21,6; 0).

Лучшим из россиян - Эдуард Латыпов. Он допустил один промах и финишировал 11-м, отстав от лидера больше, чем на минуту (+1.00,06).

Напомним, что женский спринт также остался за сборной Норвегии. Чуть ранее 17-ю победу в карьере на этапах Кубка мира одержала Тириль Экхофф. А лучший результат из россиянок показала Евгения Павлова, которая финишировала шестой. Наши биатлонисты еще ни разу не попадали "в цветы" в текущем сезоне в личных гонках.

После мужского спринта безмедальная серия россиян достигла 41 гонки подряд.