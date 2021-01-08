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Рубрика: Общество

Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19

Текст: Иван Черноусов

Телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам, кому срочно нужно сделать прививку от коронавируса. Соответствующий пост она сделала в Instagram.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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"Вакцинация нужнее всего людям с ожирением и диабетом. Особенно тем, кто старше 50 лет. Риск попасть в больницу и в реанимацию у них в два раза выше чем у остальных. Риск умереть от коронавируса выше на 50 %", - отметила она.

По словам Малышевой, вакцинация нужна людям старше 65 лет. "Риск болеть крайне тяжело и погибнуть от короновирусной инфекции у них самый высокий в популяции", - считает врач.

При этом детям вакцинироваться не нужно: "Дети практически не болеют, практически не умирают от коронавируса. Дети не передают эту инфекцию взрослым. Кроме того все вакцины от коронавируса показаны лицам с 18 лет", - уверена Малышева.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Также специалист сказала, что серьезных побочных эффектов у вакцины "СПУТНИК V" нет. "Впервые в истории нашей страны с этой вакциной проводятся огромные клинические исследования по всем международным стандартам и правилам. К настоящему времени привиты десятки тысяч людей. Результаты наблюдения за ними есть. Пока врачи не видят поводов для беспокойства. Кроме типичных для любой вакцины побочных эффектов (покраснение в месте укола, уплотнение в месте укола и так далее), у некоторых людей появляется гипертермии в первые сутки после введения".

Кроме того, медик ответила на вопрос, даст ли вакцина сто процентную защиту от коронавируса. "Эффективность вакцины 95%. Это очень высокая эффективность. Вакцина либо полностью защитит вас от болезни, либо защитит от тяжелого течения коронавируса. Кроме того вакцинация создаст популяционный иммунитет, который защитит нас всех, и резко ослабит коронавирус", - считает Малышева.

Тем, кто переболел коронавирусом, прививку делать не нужно: "Официальные рекомендации не предусматривают вакцинацию раньше, чем через шесть месяцев после перенесенной̆ болезни", - заключает Малышева.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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