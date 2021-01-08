Маркировка лекарств будет работать в упрощенном режиме до 1 июля

Новости

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 11:07
Для космодрома Восточный будет создан скоростной трамвай 11:00
Умер создатель "Рецептов бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников 10:54
Банк России уточнил основания для блокировки счетов 10:50
Наталья Сергунина: Москва определила направления поддержки креативных индустрий 10:29
В столице Киргизии во второй половине января откроют школы и детсады 10:24
UFC подтвердил новую дату боя чемпиона Петра Яна 10:07
В Подмосковье произошел пожар на мебельной фабрике 09:36
Стоимость биткоина превысила 40 тысяч долларов 09:31
В США врач скончался после прививки Pfizer 08:33
Названо тяжелое заболевание, на которое указывает покрасневший язык 08:06
Пушков прокомментировал блокировку аккаунта Трампа в Twitter 07:46
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник 06:35
В Шанхае впервые за 20 лет похолодает до экстремальных значений 05:59
В Японии из-за непогоды отменили более 200 авиарейсов 05:35
Трамп осудил нападение на Капитолий 04:40
На Украине начался двухнедельный строгий карантин 04:13
В Бразилии производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие дни 03:56
В США хакера из России приговорили к 12 годам тюрьмы 03:20
Boeing выплатит 2,5 миллиарда долларов после обвинений в мошенничестве 03:02
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России 01:50
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания 01:08
Индексы США обновили рекорды, несмотря на беспорядки в Вашингтоне 07.01.2021
Три пациента умерли в Норвегии после вакцинации 07.01.2021
Жюри ралли "Дакар" пересмотрело результаты пятого этапа у грузовиков 07.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
08.01.2021 11:00
Рубрика: Экономика

Маркировка лекарств будет работать в упрощенном режиме до 1 июля

Текст: Светлана Ментюкова
Упрощенные механизмы приемки товара в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 июля 2021 года. Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор обязательной маркировки), в соответствии с документом, до 1 июля 2021 года участники фармацевтического рынка не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, а также могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. В то же время импортеры при ввозе лекарств в Россию могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
С 1 января стала обязательной маркировка товаров легкой промышленности

Такие меры, как пояснили в ЦРПТ, позволят участникам товаропроводящей цепочки, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приемки, оприходовать лекарства и продавать конечному потребителю, независимо от ошибок, допущенных другими участниками. "Несмотря на то, что до окончания упрощенного режима осталось шесть месяцев, оператор отмечает, что уже сейчас с прерыванием цепочки полной прослеживаемости проводятся только 8% операций в аптечном сегменте и менее 1% - в медорганизациях. Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦРПТ.

Там отметили, что оператор предложил применять полноценный режим отражения операций в системе только в отношении лекарств, получивших разрешение на ввод в гражданский оборот после 1 февраля 2021 года. "Это сделано для более плавного и комфортного перехода отрасли. Сегодня система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет", - уверены в ЦРПТ.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Цены на лекарства

Главное сегодня

С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году
На Украине начался двухнедельный строгий карантин
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Роструд напомнил, сколько дней россияне будут отдыхать в 2021 году
Во что лучше инвестировать в 2021 году