Маркировка лекарств будет работать в упрощенном режиме до 1 июля

Упрощенные механизмы приемки товара в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 июля 2021 года. Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор обязательной маркировки), в соответствии с документом, до 1 июля 2021 года участники фармацевтического рынка не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, а также могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами. В то же время импортеры при ввозе лекарств в Россию могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения.

Такие меры, как пояснили в ЦРПТ, позволят участникам товаропроводящей цепочки, не дожидаясь от поставщиков подтверждения приемки, оприходовать лекарства и продавать конечному потребителю, независимо от ошибок, допущенных другими участниками. "Несмотря на то, что до окончания упрощенного режима осталось шесть месяцев, оператор отмечает, что уже сейчас с прерыванием цепочки полной прослеживаемости проводятся только 8% операций в аптечном сегменте и менее 1% - в медорганизациях. Это означает, что отрасль повысила качество работы в системе маркировки и безболезненно перейдет на полноценный формат работы после выхода из упрощенного режима", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ЦРПТ.

Там отметили, что оператор предложил применять полноценный режим отражения операций в системе только в отношении лекарств, получивших разрешение на ввод в гражданский оборот после 1 февраля 2021 года. "Это сделано для более плавного и комфортного перехода отрасли. Сегодня система работает абсолютно стабильно, 90% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут, задержек в поставках препаратов нет", - уверены в ЦРПТ.