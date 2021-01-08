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08.01.2021 14:20
Рубрика: В мире

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Текст: Юрий Чернов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что его ведомство получило заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Об этом чиновник сообщил в ходе брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.

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Максим Степанов рассказал, что украинская компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр Украины еще 6 января. "Дальше они должны по закону подать еще регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний", - заявил глава украинского минздрава. Ранее ведомство опровергало информацию о наличии заявки на регистрацию российской вакцины.

Напомним, что представители харьковской компании "Биолек" еще 5 января опубликовали на собственном сайте соответствующие документы. "В связи с многочисленными запросами администрация АО "Биолек" сообщает, что 31.12.2020 г. в адрес МЗ Украины нами действительно была отправлена заявка о государственной регистрации лекарственного средства - вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V" - прим. "РГ"), комбинированной векторной вакцины для профилактики короновирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ "НИЦЕМ им. М.Ф. Гамалеи", МЗ РФ", - говорится в комментарии к публикации документов.

В мире экс-СССР Украина Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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