Миротворцы уничтожили в Карабахе почти 22 тыс. неразорвавшихся боеприпасов

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России продолжают очищать территорию Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов.

В пятницу ведомство сообщило, что за сутки наши саперы обследовали 5 гектаров местности, обнаружили и вывезли для уничтожения более 1100 неразорвавшихся боеприпасов. "С 23 ноября 2020 года за время проведения операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил очищено почти 440 га территории, около 165 км дорог, 618 домостроений, в том числе 22 социально значимых объекта, обезврежено 21 755 взрывоопасных предметов", - отметили в Минобороны РФ.

Там добавили, что наши военные используют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды. Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозят и ликвидируют на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожают на месте с соблюдением необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

Тем временем, выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах Нагорного Карабаха. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки наши армейские медики приняли более 30 жителей населенного пункта Араджадзор в Мардакертском районе. "Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными специалистами терапевтического, хирургического и иных профилей в ходе работы выездной бригады", - сообщили в ведомстве.

Всего российские военные медики оказали помощь 1150 жителям региона, в том числе 144 детям. Их обращения, как правило, связаны с обострением различных хронических заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной системы и опорно-двигательного аппарата.