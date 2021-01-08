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08.01.2021 15:56
Рубрика: Власть

Мишустин: Большинство мероприятий общенационального плана исполняется

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK

Абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. "Хочу поблагодарить вас за совместную работу во время пандемии. Это меры поддержки бизнеса в пандемию, в том числе и участие в общенациональном плане восстановления экономики", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что еще одним важнейшим участком работы ТПП является единый план достижения национальных целей, одобренный президентом.

Президент предложил принять Единый национальный план за основу
Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

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