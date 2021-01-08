Мишустин: Большинство мероприятий общенационального плана исполняется

Абсолютное большинство мероприятий общенационального плана восстановления экономики исполняется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергеем Катыриным. "Хочу поблагодарить вас за совместную работу во время пандемии. Это меры поддержки бизнеса в пандемию, в том числе и участие в общенациональном плане восстановления экономики", - сказал глава правительства.

Он напомнил, что еще одним важнейшим участком работы ТПП является единый план достижения национальных целей, одобренный президентом.