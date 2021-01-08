Мишустин отметил вклад "Ростеха" в борьбу с пандемией коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочую встречу с руководителем госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он поблагодарил коллектив за профессиональную работу над огромным количеством различных проектов. "Особо хотел бы отметить работу корпорации по производству средств индивидуальной защиты во время коронавируса, - подчеркнул глава правительства. - Это был очень серьезный проект. Мы нарастили в разы за считаные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для нашего населения. Сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа".

- Как сказал президент Российской Федерации, необходимо наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Очень важно, чтобы в том числе и эти направления в "Ростехе" развивались, - подчеркнул Мишустин.

Глава "Ростеха" считает, что прошедший год для госкорпорации удался. "На сегодняшний день выручка, рассчитываем, увеличится примерно на 3 процента - где-то на 1,8 триллиона", - сообщил он. В 2021 году консолидированная выручка должна превысить два триллиона.

Увеличивается выпуск гражданской продукции. К 2030 году ее доля должна составить половину. "Но мы для себя поставили более амбициозную задачу, и надеюсь, что мы ее выполним. Мы достигнем этой цифры к 2025 году, - заявил Чемезов. - Сегодня уже объем гражданской продукции составляет около 33 процентов, даже чуть больше".