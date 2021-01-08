Мишустин утвердил списки институтов развития для реформирования

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил планы мероприятий по формированию новой структуры институтов развития (ИР) в рамках объявленной ранее реформы. К распоряжению прилагаются три списка институтов для ликвидации, модернизации и передачи под управление "ВЭБ.РФ". И если в ноябре премьер говорил о закрытии восьми ИР, то теперь в перечне осталось только шесть.

Глава правительства также обязал госкомпании публично отчитываться о достижении ключевых показателей эффективности, отражающих результативность их работы. Он утвердил требования к форме и содержанию таких публикаций. В них необходимо включать перечень ключевых показателей эффективности и порядок их расчета, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений. Первые отчеты госкомпании начнут публиковать за 2021 год.