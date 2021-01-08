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08.01.2021 14:13
Рубрика: Общество

На Луну отправят робота-паука

Текст: Наталия Ячменникова
В наступившем году представители одной из британских компаний планируют отправить на Луну необычный луноход: его конструкция будет кардинально отличаться от всех аппаратов, которые когда-либо опускались на поверхность спутника Земли или других планет.
Фото: wikipedia.org / NASA Фото: wikipedia.org / NASA
Фото: wikipedia.org / NASA

Луноход, имеющий официальное название Asagumo, не будет перемещаться на колесах или гусеницах. У его "тела", изготовленного на базе одного модуля микроспутников типа CubeSat, - четыре паукообразных "ноги", при помощи которых этот аппарат буквально будет шагать по поверхности. Робот-паук весит около 1,3 кг и работает от солнечных батарей.

Фото: roscosmos.ru
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По планам, аппарат отправится на Луну в третьем квартале 2021 году на борту ракеты ULA Vulcan. Основной частью этой миссии станет спуск на поверхность аппарата Astrobotic Peregrine lunar lander. Asagumo после посадки удалится на расстояние 10 метров от спускаемого аппарата, произведет фото- и HD видеосъемку, лазерное 3D-сканирование, и соберет массу другой информации при помощи своих бортовых датчиков. Все эти данные будут переданы сначала спускаемому аппарату, а затем и на Землю, - сообщают "Новости космонавтики".

Сегодня космические агентства разных стран вынашивают планы по освоению Луны и строительству обитаемых лунных баз, планы полетов к Марсу и другим планетам. И "механические космонавты" могут оказать тут неоценимую помощь людям. Так, наряду с "классическими" луноходами и марсоходами, для работы в космосе разрабатываются роботы-пауки, роботы-ящерицы и даже роботы-змеи. Скажем, вполне серьезно рассматривают возможность использования "ползающих" для работы на Марсе! Специалисты убеждены: робот-змея станет незаменимым помощником марсохода.

Фото: pixabay.com
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Предела конструкторской мысли ученых, подкрепленной новейшими "ноу-хау", нет. Вспомним, какой шум наделал в свое время космический робот-паук Spidernaut, "выползший" из американского космического центра им. Джонсона. Это был прототип, но, судя по "задаткам" будущее у него может оказаться очень впечатляющим.

По мнению конструкторов, возможности паукообразного роботизированного механизма огромны. В частности, он может транспортировать большие тяжести вроде строительных материалов при сборке огромных солнечных батарей или зеркал для массивного телескопа. Кроме того, роботы-пауки могли бы плести "паутины" из специальных фалов для укрепления различных конструкций в открытом космосе.

Общество Наука Освоение Луны

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