Непряева выиграла "золото" в спринте на "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева стала победительницей масс-старта на 10 км классическим стилем на шестом этапе многодневки "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Непряева финишировала с результатом 30.35,5, опередив немку Катарину Хенниг (отставание 2,4) и шведку Эббу Андерссон (+4,1).

Еще три российские лыжницы попали в топ-10 по итогам гонки. Алиса Жамбалова заняла 7-е место, Юлия Ступак - 8-е, а Яна Кирпиченко - 10-е.

Напомним, что мужской спринт также выиграл россиянин - Александр Большунов. Для него это была пятая победа на текущей "Тур де Ски". Большунов повторил достижение двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, который выиграл 5 первых этапов знаменитой лыжной многодневки в сезоне-2016/17.