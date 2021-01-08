Лучше катания на санках с горки, на коньках на катке и на лыжах в лесу, человечество ничего не придумало для зимних каникул, imho. Нет, конечно, можно представить серфинг в океане, но до него, то есть океана, еще добраться надо.

Но если вечер уже подобрался, все спортивные радости позади, а детей хочется непременно занять чем-то разумным, добрым, вечным, то вовсе не обязательно грузить их очередной порцией задач или упражнений. Предлагаем подборку мастер-классов, игр, сказок, которые подготовили музеи. Все их можно посетить-послушать онлайн.

Музеи Московского Кремля

"Чем измерить время". Мастер-класс по созданию вечного календаря

Знаете ли вы, что первый школьный звонок смастерил Платон? А на каких часах он работал? И можно ли сделать вечный календарь за полчаса самим, имея только ножницы, клей, краску, кисточку и бумагу, разумеется? И почему на первых кремлевских часах не было циферблата? И какие часы подарил посол Ивану Грозному? И как помогал узнать Брюсов календарь, кроме дней недели, еще и дни, благоприятные для стрижки или для женитьбы?

Всего двадцать минут, и вы можете впечатлить свою бабушку вопросом о том, слышала ли она о клепсидре, рассказать, какая связь между Карлом Линнеем и часами на Поклонной горе, а в конце преподнести рождественский подарок - сделанный своими руками "вечный календарь".

Самое приятное, что все эти премудрости доступны, на мой взгляд, даже младшим школьникам.

Конкурс "Ёлке быть!"

Детский центр Музеев Московского Кремля объявил конкурс "Ёлке быть!". Несмотря на то, что, как и ёлки в этом году, он проходит в режиме онлайн, конкурс прекрасен тем, что процесс интереснее результата. Вы можете посылать маски на конкурс, можете оставить их себе. Хотя если уж ребенок сделал сам маску, раскрасил, приделал к ней ленточки и готов выступать в роли Снегурочки, Жар-птицы или актера театра Кабуки (возраст имеет значение!), то он уже победитель. По крайней мере, в моих глазах. В любом случае мастер-класс "Новогодняя маска" очень познавательный. Кроме рассказа о появлении и использовании маски в культурах народов мира, он учит приёмам её изготовления.

Если же вы решили участвовать в конкурсе, то до 19 января можно прислать фотографии сделанных масок и рассказ о них по адресу deti@kremlin.museum.ru

Исторический музей

Укрощение Быка и застольные игры эллинов

ГИМ подготовил сразу несколько семейных программ вне музейных стен, от экскурсии до проведения увлекательных групповых занятий с детьми (их, разумеется, выгодно заказывать, если объединяются несколько дружеских семей, соседей или одноклассников). Но и онлайн программы, в том числе новогодние, выглядят очень симпатично.

Можно также полистать блог ГИМа, который рассказывает подробно об отдельных экспонатах музея. Например, об античном кувшине - такой сосуд с одной ручкой и трилистниковым венчиком зовется "ойнохоя".

Чернофигурный кувшин, на боку которого изображена противоборство человека и быка, был найден археологом Бобринским во время раскопок в Крыму в 1891 году. Он датируется примерно V до н.э. Иначе говоря, кувшинчику, или - ойнохое, - 25 веков от роду.

На его круглом боку изображен один из самых популярных сюжетов древнегреческой мифологии - укрощение Критского быка. По одной из версий мифа, прекрасного быка послал на остров Крит бог Посейдон для жертвоприношения. Царь Крита Минос, который был жадноват, решил, что бык пригодится и ему самому, а Посейдону в общем все равно. Минос принёс в жертву другого бычка из обычного стада. А Посейдон, разгневавшись, наслал на быка безумие, и тот стал разорять остров. По другой версии мифа быком соблазнилась жена Миноса Пасифая, в результате чего на свет появился Минотавр. Словом, вы уже догадались, что истории о Критском быке имеют отношение к мифологическим подвигам Геракла, Тесея и Язона.

Кто же изображен на этой вазе? Судя по тому, что над бородатым героем изображены лук и колчан, атрибуты Геракла, это он и есть. Так считает Дмитрий Меркин, который написал об этом экспонате.

Не менее увлекательны истории о застольных играх древних греков, которые умудрялись на пирах вести философские беседы, пить вино (разумеется, разбавленное водой - лишь варвары пьют неразбавленное вино), и упражняться в метком плескании остатков вина в цель. А что вы хотите? Страна виноградарей, и игра с киликом похожа на реликт древнего культа.

Исторический музей

"Путешествие с мамонтенком" и другие приключения

Также ГИМ предлагает онлайн-программы.

Но они платные - нужно купить билет. Из ближайших - лекция об Ордене Госпитальеров (9 и 14 января в 10.30), иначе говоря - о Мальтийском ордене, единственном из трех великих рыцарских орденов, которые существуют до сих пор.

Для детей помладше есть "Путешествие в каменный век с мамонтёнком" ( 9 января, в 12.00). Игрушечный мамонтёнок поможет искать клад (вещи которого теперь - среди самых древних экспонатов музея). Надо будет подумать, кому могут принадлежать эти вещи, как они могли быть использованы. Во время путешествия обещают рассказать, как изготовлялись копья, познакомить с первобытным оркестром и предложат попробовать нарисовать мамонта.

Для подростков - знакомство с шедеврами "золотой кладовой" ГИМа (10 января, в 19.30). Золотое наградное и жалованное оружие, ордена и наградные знаки, личные вещи царей и императоров, памятные медали и старинные золотые монеты, предметы церковной утвари и богослужебные книги в драгоценных окладах, столовое золото и серебро, предметы оформления интерьеров и ювелирные украшения - вся история, домашняя, военная, церковная, в запасниках Исторического музея.

Это лишь примеры онлайн-занятий. Их можно подобрать по вкусу, по возрасту и бюджету.

Наконец, очень любопытен формат часовых индивидуальных консультаций с экспертами ГИМа. Они дороговаты - 1000 рублей. Но нацелены на тех, кто видит себя в будущем историком.

Кроме того, очевидно, предполагается, что эти консультации можно использовать при подготовке докладов, отдельных тем и при подготовке к сдаче экзаменов. Среди экспертов - выпускники исторического факультета МГУ, в частности, специалисты по военной истории, древнерусскому искусству, социально-политической истории XIX-XX века.

На мой взгляд, это очень перспективный формат работы. И прежде всего он хорош тем, что нацелен на диалог, тем, что предполагает индивидуальный подход, наконец, дает выход людям, увлеченным темой, на экспертов.

Еврейский музей и центр толерантности

Тетрис. Строим гараж, как Константин Мельников

Выставка "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи" в Еврейском музее и центре толерантности пала жертвой ноябрьского локдауна музеев. Но музей выпустил онлайн-игру к выставке "Дом для машин. Бахметьевский и другие гаражи".

Игрок может представить себя в роли архитектора и построить пять знаменитых московских гаражей. История их создания - один из центральных сюжетов выставки. Игра напоминает старый добрый тетрис, где необходимо нажать на экран или клавиатуру, чтобы повернуть деталь правильным образом.

В игре - четыре "жизни" и пять уровней, каждый из которых сложнее предыдущего. На первом уровне игрок строит Бахметьевский гараж (1927, архитектор К. Мельников), на втором - гараж "Интуриста" (1933-1940, архитекторы К. Мельников, В. Курочкин), на третьем - гараж Наркомтяжпрома (1933, архитектор Зиновий Носкин), на четвертом - гараж Госплана (1936, архитектор К. Мельников, В. Курочкин), на финальном - гараж ЦИК СССР и ВЦИК (1935-1941, арх. М. Минкус, Л. Варзар).

После прохождения каждого уровня - короткая справка об архитектуре и истории построенного им гаража.

На каждом уровне игрок узнает много интересного не только о знаменитых гаражах, но и о самом себе. Если вы никак не можете выйти на третий уровень, не расстраивайтесь: ваш alter ego - Владимир Маяковский, который совсем не умел водить авто. Зато если вы преодолели все этапы - почувствуйте себя Константином Мельниковым.

Играть в игру.

Кроме игры, на мой взгляд, тут стоит посмотреть экскурсию по выставке куратора Ольги Шурыгиной. Она выявляет отдаленное родство между автомобилем, конструктивизмом и ЛЕФом. Последнее совершенно неожиданно. Но дело в том, что дружба Шкловского, Маяковского и Осипа Брика берет начало во временах их воинской службы автомобильной роте в Петрограде. Служба в автороте особенно оказалась полезной для Лили Брик, которая руководила "дистанционно" (хотя и не онлайн) покупкой для нее светло-серого "Рено" Маяковским в Париже. "Рено", кстати (ну, не тот самый, конечно, но антикварный, хотя и блестящий, как новенький), тоже есть на выставке.

Наконец, среди бонусов онлайн программы - аудиогид к выставке "Дом для машин" слушать. Его читает ведущий программы "Тест-драйв онлайн" на радио "Серебряный дождь" Александр Гусаров.