Опасные производственные объекты проинспектируют удаленно

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в 2021 году эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля на опасных производственных объектах. Организации, их эксплуатирующие, смогут принять участие в нем добровольно. Для этого необходимо подать заявку в Ростехнадзор и заключить с ведомством соглашение о применении системы дистанционного контроля.

Всю обязательную документацию переведут из бумажного в электронный вид. Заполнять ее надо будет непосредственно в личном кабинете в новой системе. Программа в автоматическом режиме проанализирует информацию и при необходимости выдаст сведения об ошибках. Таким образом, у организации появится возможность самостоятельно себя проверить и исправить нарушения, не дожидаясь прихода инспектора.

Система в онлайн-режиме будет обрабатывать и передавать в контролирующие органы информацию о технологических процессах, состоянии противоаварийных систем и возможных рисках возникновения опасных ситуаций. Это поможет прогнозировать и предотвращать аварии, а также позволит отменить плановые проверки на производстве, снизив административную нагрузку на организации.