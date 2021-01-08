Если вы хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах. 2020-й год в который раз доказал эту старую истину. Он научил нас не доверять планам. Хотя бы потому, что половина обещанных выставок так и не открылась. А часть открывшихся закрылась буквально через день. Исключить их из событий уже нынешнего, 2021-го года, было бы несправедливо.

"Обратный отсчет" Игорь Макаревич и Елена Елагина

ММОМА

до 31 января

Большую ретроспективу семейного дуэта московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной сделали Московский музей современного искусства (ММОМА) и XL галерея. Это замечательная возможность проследить диалог мастеров с самыми разными традициями, включая русский космизм и русский авангард, "рисунки старых советских мастеров" и детскую книжку "Золотой ключик", круг художников "Коллективных действий" и круг авторов журнала "Юный натуралист"… Эту выставка, которую художники готовили два года, была закрыта через два дня из-за пандемии. Впору, перефразируя название первого совместного проекта Макаревича и Елагиной "Закрытая рыбная выставка", называть этот проект "Закрытый обратный отсчет". Есть надежда, что ее продлят. Если нет, то у нас всего две недели, чтобы вернуться к ней.

"ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"

Музей Москвы.

До 7 февраля

Город будущего, который вырос посреди голодной Москвы 1920 года - на Рождественке, где до революции было Строгановское училище, и на Мясницкой, где были общежитие, рабфак, квартиры преподавателей, - возник благодаря усилиям художников самых разных направлений: от Василия Кандинского до Владимира Фаворского, от Эль Лисицкого до Николая Ладовского, от Александра Родченко до Казимира Малевича и Надежды Удальцовой… Это был фантастический город, потому что сюда могли прийти учиться все, кто хотел, тут не нужно было платить за обучение, тут не важно было социальное происхождение. Кроме того, впервые (как странно об этом думать всего лишь сто лет спустя!) в высшее художественное заведение принимали учиться женщин. Наконец, студенты могли сами выбирать преподавателя и предмет, который хотели изучать. И уже потом формировалось расписание. Это был утопический город, но на крепкой профессиональной основе: среди преподавателей был весь цвет русского авангарда. Этот город просуществовал десять лет, но можно без особой натяжки сказать, что и сегодня система художественного образования архитекторов, художников текстиля, художников- полиграфистов, и дизайнеров - покоится на фундаменте, заложенном ВХУТЕМАСом.

Выставка фокусируется на представлении не звездных имен, но прежде всего системы образования ВХУТЕМАСа, на работах студентах, на той атмосфере, в которой поэтические диспуты, работы над проектами, лекции и ночные дебаты, дежурство на кухне и поиск дров были равно важны.

Роберт Фальк

Новая Третьяковка, Крымский Вал, 10, залы 39-42

До 23 мая

Настолько масштабной музейной ретроспективы Роберта Фалька (1886-1958), пожалуй, еще не было. На выставке - более 250 графических и живописных работ разных лет из Третьяковской галереи, музейных и частных собраний России и Армении. Фальк, наряду с Фонвизиным и Фаворским, был знаковой фигурой для тех, кто искал свой путь в искусстве не на проторенных путях соцреализма. Он оказался связующим звеном между мастерами "Бубнового валета", авангарда и художниками оттепели, между живописью Франции и России, между старыми мастерами и современным искусством. Его modus vivendi, замкнутый, скромный, предельно аскетичный, для которого искусство было и смыслом, и целью, трудом каждого дня и его же наградой, стал не только примером для многих, но послужил той моделью жизни художника, который "сам свой высший суд". При этом будучи абсолютно не публичным человеком, живущим приватной жизнью, Фальк стал одним из самых авторитетных художников и оказал огромное влияние на художников даже 1970-х - 1980-х.

Готовясь к встрече с Робертом Рафаиловичем, можно посмотреть образовательную программу на портале "Лаврус", подготовленную к выставке

"Место под застройку", худ. Роберт Фальк Фото: Государственная Третьяковская галерея

"Охотники за искусством"

Музей русского импрессионизма и KGallery

C 21 апреля по 29 августа

Тему частных собраний и представления коллекционеров, которая была так ярко представлена блокбастером "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени А.С.Пушкина, продолжают - что вполне логично - частные институции, как раз и созданные новые коллекционерами. Весной Музей русского импрессионизма обещает рассказать историю 14 советских коллекционеров, которых, разумеется, хорошо знали старые антиквары, художники и их наследники, но чьи собрания были открыты разве что для знакомых. Наиболее известна коллекция грека Георгия Дионисовича Костаки, чье собрание русского авангарда в итоге было поделено между Третьяковской галереей и Музеем современного искусства в Салониках. Кроме выставки в Третьяковской галерее, о его собрании, значительную часть которой составляли иконы и работы нонконформистов 1960-1970-х годов, рассказывал проект в Музее АЗ. Коллекции других, например, режиссера Соломона Шустера, относительно недавно была посвящена выставка в галерее "Наши художники". Собрание же врача Арама Абрамяна, чье 120-летие со дня рождения медики отмечали недавно, стало одной из опор выставки "Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа". Она проходила в том же Музее русского импрессионизма. Врач от бога, уролог, работавший с кремлевскими пациентами, Арам Абрамян собрал богатую коллекцию русского искусства, которую передал Музею русского искусства в Ереване. Проект "Охотники за искусством" обещает показать соединить эти разные истории и рассказать о собраниях в том числе Соломона Шустера, врачей Александра Мясникова и Арама Абрамяна, агрофизика Абрама Чудновского... Они сохранили произведения искусства, для которых в 1930-1950-х годах из-за клейма "формализма" были закрыты музейные залы. Речь идет о живописи Константина Коровина, Казимира Малевича, Нико Пиросмани и многих других.

"Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры"

ГМИИ имени А.С. Пушкина

октябрь 2021 - март 2022

Другая выставка, посвященная частным коллекциям, - давно ожидаемый проект Пушкинского музея о собрании братьев Морозовых с шедеврами Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо. Проект был показан в Эрмитаже, затем должна быть выставка в Париже в Fondation Louis Vuitton. А в октябре запланировано открытие выставки в Москве.

Проект, который на время воссоединит собрание Ивана и Михаила Морозовых, картины из которых разделены между Пушкинским музеем и Эрмитажем в 1948 году после уничтожения Музея нового западного искусства (ГМНЗИ), будет посвящен памяти Ирины Александровны Антоновой.

Здесь "встретятся" два портрета Жанны Самари кисти Ренуара - из Эрмитажа и Пушкинского. Будут показаны большие декоративные панно, написанные Клодом Моне по заказу Эрнеста Ошеде для его замка Роттенбург в Монжероне. Сейчас "Уголок сада в Монжероне" и "Пруд в Монжероне" - в коллекции Эрмитажа. Плюс - декоративный триптих "У Средиземного моря" Пьера Боннара и цикл "История Психеи" Мориса Дени. К выставке будет воссоздан ансамбль Белого зала (Музыкального салона) Ивана Морозова, для которого весной 1907 года был заказан цикл панно о Психее. В отдельном зале будут показаны работы Поля Сезанна.

Живая линия: Вячеслав Колейчук и ОБМОХУ. К 100-летию Второй весенней выставки ОБМОХУ

Новая Третьяковка, зал 38, залы постоянной экспозиции "Искусство ХХ века".

Май - август

Реконструкции знаменитых выставок - один из музейных трендов, который вызывает интерес и у кураторов частных фондов, и у посетителей. С одной стороны, это вроде машины времени, позволяющей вступить в реку прошлого дважды, с другой - это история, требующая от своих создателей архивных изысканий, точного знания, интуиции… В России одним из пионеров "реконструкторского" подхода был Вячеслав Фомич Колейчук (1941-2018), художник, архитектор, блестящий историк конструктивизма. Даже если вы ничего не знаете о кинетическом искусстве, одним из пионеров которого был Колейчук, но видели фильм "Кин-дза-дза!", Вы знаете его работы. "Гравицапа" в "Кин-дза-дза!" - это его создание. Кроме Гравицапы, он был создателем самонапряженных и "самовозводящихся" конструкций, вантово-стержневых структур, невозможных фигур и самоколлажей, штриховых стереографий и установок светового формообразования и звучащих объектов.

Вячеслав Колейчук и группа "Мир". Светокинетическая установка "Атом". 1967 Архив Вячеслава Колейчука. Фото: Предоставлено Музеем современного искусства "Гараж"

Колейчук сотрудничал не только с киношниками, но и с атомщиками. В 1967 году он сделал 13-метровую скульптуру "Атом" по заказу Института атомной энергии АН СССР им. И. В. Курчатова. Создание конструкции, построенной на точном расчете, учете самонапряжения частей и движении ветра, было приурочено к 50-летию Октябрьской революции, но обошлось без лозунгов, посвящений основателям советского государства и прочей идеологической аранжировки. В 2018 году реконструкция "Атома" на площадке музея современного искусства "Гараж" стала последней прижизненной работой мастера. Открытие "Атома. 1967/2018" случилось уже после его ухода.

Хотя последняя реконструкция воспроизводила его собственную работу, он увлекся воссозданием произведений прежде всего русских конструктивистов. Его вклад в изучение их художественного наследия трудно переоценить.

Весенняя выставка в Новой Третьяковке поэтому соединит три сюжета: реконструкцию выставки 1920-го года ОБМОХУ, то есть Объединения московских художников, воссозданные инсталляции Колейчука и его "мастерскую" зале № 38. Иначе говоря, получается такая реконструкция в кубе.





Иван Кудряшов

Новая Третьяковка

15 мая - 22 августа

Эта выставка обещает много открытий. Имя Ивана Алексеевича Кудряшова (1896-1972) хорошо знают исследователи русского авангарда. Ученик Малевича, живописец, график, создатель собственного варианта абстрактного искусства, сценограф, педагог, он был заметной и яркой фигурой на сцене художественной жизни 1920-1930-х годов. В частности, наряду с Малевичем и Эль Лисицким он был основателем оренбургского филиала группы УНОВИС (Утвердители нового искусства).

При этом будущая выставка в Третьяковской галерее - первая ретроспектива художника. Она станет результатом международного музейного проект, который открывает новые страницы русского авангарда. Каталог этой выставки будет первой монографией о творчестве Ивана Кудряшова.

Алексей Венецианов

Инженерный корпус Третьяковской галереи

Сентябрь 2021 - январь 2022

Более 170 живописных и графических работ из собраний ГТГ, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Русского музея, Эрмитажа, музея-заповедника "Павловск", музея Константиновского дворца, Тверской картинной галереи и других музеев России напомнят о замечательном мастере. Алексей Венецианов, землемер, который стал русским барином, писал крестьянок, пластичностью и грацией напоминающих итальянских мадонн. Он открыл крестьянскую тему для отечественной живописи, щедро внеся в сюжеты сельской жизни созерцательность и мечтательность романтического толка. При этом Алексей Гаврилович был человеком совсем не праздным. Одержимый идеей воспитания молодых талантов из народа, он создал собственную художественную школу. Отсутствие академического образования у него самого тут, как ни странно, оказалось плюсом: он не боялся искать свои методы преподавания и берег индивидуальность учеников.

На выставке можно будет увидеть работы его учеников, в частности, А.В. Тыранова, А.А. Алексеева, Ф.М. Славянского, Г.В. Сороки…

"Монпарнаски"

ГМИИ имени А.С.Пушкина

лето - осень 2021

Показ художников "Парижской школы" - одна из прекрасных традиций Пушкинского музея. Новая выставка представит прежде всего наследие художниц, работавших на Монпарасе, среди которых скульптор Хуана Мюллер и грузинская княжна Вера Пагава, которая будет представлять Францию на Венецианской биеннале 1966 года, Вера Рохлина - ученица Ильи Машкова и Александры Экстер, дочь португальских дипломатов Мари́я Эле́на Вие́йра да Си́лва, которая стала французской художницей, Эрмина Давид - правнучка Жака-Луи Давида, наши Соня Делоне и Мария Маревна, Мария Бланшар и Мари Лорансен… Скорее всего, тут будет два выставочных сюжета: женщины как музы (эта тема, например, была центральной на выставке "Ольга Хохлова & Пабло Пикассо" в 2018 году) и отношения художниц с Музой, то есть их собственное творчество, заслуживающее внимания не только историков искусства.

Если все сложится, "Монпарнаски" должны стать одной из самых увлекательных выставок года.

Николай Андреев

Сентябрь 2021 - январь 2022

Инженерный корпус Третьяковской галереи

Работы фотографов нечасто оказываются в центре внимания выставок в Третьяковской галерее. Выставка знаменитого пикториалиста Николая Платоновича Андреева (1882-1947) обещает стать событием. Два года назад, в 2019 году, ГТГ получила в дар от наследников Андреева более 600 его работ.

Выставка в Инженерном корпусе, где работы Николая Платоновича, который стремился воспроизвести в фотографиях эффект живописных пейзажей, будут представлены в контексте искусства начала ХХ века.

К выставке приурочена не только образовательная программа, но и международная научная конференция, посвященная творчеству Николая Андреева.

Михаил Врубель

2 ноября 2021 - 8 марта 2022

Третьяковская галерея

Три этажа Новой Третьяковки, более 300 произведений Михаила Врубеля (1856-1910) из 14 российских и зарубежных музеев, в том числе 100 работ из Русского музея, - таков размах ретроспективы Врубеля. Она обещает стать мегапроектом года.

Как говорят кураторы выставки, их цель - попытаться понять, что в творчестве мастера "закономерно" и поддается объяснению с позиций искусства его времени, а что, по словам Александра Блока, "похищено у вечности". Жизнь Врубеля похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами, его можно назвать "идеальным художником", чей корпус творений является, по сути, одним совершенным произведением.

Это произведение будет разворачиваться в залах, где будут представлены зала его живопись и графику, монументальные панно для особняков и скульптуру, майолику и фотографии, театральные костюмы…

Олег Целков

Московский музей современного искусства (ММОМА), совместно с AVC Charity Foundation и Tsukanov Family Foundation

16 декабря 2021 - 20 января 2022

Выставка Олега Целкова, создателя фантасмагорически-гротескного мира, одного из самых востребованных русских художников, обещает путешествие в мир зазеркалья, который всегда с нами. Ретроспективная выставка, куратором которой будет Андрей Ерофеев, объединит работы из крупных музейных и частных коллекций России и Европы.