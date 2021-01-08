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08.01.2021 20:56
Рубрика: В мире

Премьера Болгарии обвинили в попытке скрыться от Европарламента

Текст: Александр Гацак (София)

В Европарламенте состоялось очередное заседание, посвященное обсуждению внутриполитической ситуации в Болгарии. В мероприятии, проходившем онлайн, фактический руководитель республики премьер Бойко Борисов участия не принял.

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
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"Глубоко разочаровывает, что болгарский премьер вновь скрылся от Европейского парламента, - заявила в интервью БНР евродепутат от Прогрессивного альянса социалистов и демократов Елена Йончева. - Напомню, что он не нашел времени явиться (на подобное заседание - ред.) и в августе. Очевидно, что в его графике нет места для обсуждения верховенства закона или же дебаты по этому вопросу ему скучны и слишком сложны".

Напомним, что Евросоюз продолжает осуществлять мониторинг в отношении Болгарии. В первую очередь это вызвано неудовлетворенностью Брюсселя работой властей балканской республики в области реформирования системы правосудия в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщается, в рамках прошедшего сегодня заседания в ЕП выразили свое замешательство в связи с планами Софии ввести должность чиновника, который бы контролировал деятельность главного прокурора страны. Такое решение болгарского руководства было названо "странным" и несоответствующим мировой практике.

В мире Европа Болгария

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