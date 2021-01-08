Президент Армении переносит COVID-19 в тяжелой форме

Заболевший коронавирусом президент Армении Армен Саркисян тяжело переносит заболевание. Об этом РИА Новости рассказала помощник президента Асмик Петросян. Напомним, что в начале этой недели стало известно, что Саркисян заболел COVID-19 находясь со своей супругой в Лондоне.

"Течение болезни у президента Армении Армена Саркисяна, находящегося в изоляции из-за заражения коронавирусом, сложное. Присутствуют присущие его состоянию симптомы. Саркисян продолжает лечение под надзором врачей, и, исходя из состояния здоровья, работает и временно будет работать удаленно", - приводит слова помощницы агентство.

Пресс-служба президента Армении уточняет, что Армен Саркисян продолжает работать и сразу после стабилизации ситуации с его здоровьем, а также после получения разрешения от врачей, он вернется в Ереван для выполнения своих обязанностей.