Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник

Компания SpaceX сообщила, что ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник для Турции.

Запуск был произведен в 9 вечера по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Первая (многоразовая) ступень ракеты благополучно вернулась обратно - она совершила посадку на плавучую платформу рядом с побережьем США.

Ожидается, что аппарат Turksat 5A начнет работать во второй половине текущего года. Спутник пятого поколения будет эксплуатироваться почти 30 лет и обеспечит телевизионным вещанием абонентов на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Африке. Об этом информирует РИА Новости.