Новости

Пушков прокомментировал блокировку аккаунта Трампа в Twitter 07:46
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник 06:35
В Шанхае впервые за 20 лет похолодает до экстремальных значений 05:59
В Японии из-за непогоды отменили более 200 авиарейсов 05:35
Трамп осудил нападение на Капитолий 04:40
На Украине начался двухнедельный строгий карантин 04:13
В Бразилии производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие дни 03:56
В США хакера из России приговорили к 12 годам тюрьмы 03:20
Boeing выплатит 2,5 миллиарда долларов после обвинений в мошенничестве 03:02
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России 01:50
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания 01:08
Индексы США обновили рекорды, несмотря на беспорядки в Вашингтоне 07.01.2021
Три пациента умерли в Норвегии после вакцинации 07.01.2021
Жюри ралли "Дакар" пересмотрело результаты пятого этапа у грузовиков 07.01.2021
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 24,6 тыс. военнослужащих 07.01.2021
Тульские студенты создали два боевых беспилотника 07.01.2021
Илон Маск стал богатейшим человеком в мире 07.01.2021
Трамп до конца президентства не сможет писать в Facebook и Instagram 07.01.2021
Питерский СКА в чемпионате КХЛ уступил "Локомотиву" 07.01.2021
Более 50 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Капитолии 07.01.2021
Умер журналист Лев Корзун 07.01.2021
Эксперты выяснили, что COVID-19 может перерасти в хроническую форму 07.01.2021
СМИ: Подал в отставку советник Трампа по России Райан Тулли 07.01.2021
Новый штамм COVID-19 обнаружен уже в 22 странах Европы 07.01.2021
Киборга вычеркнули из фильма про Флэша из-за конфликта в DC 07.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
От Дюрера до Пистолетто: Главные выставки 2021 года
Куда поедут российские туристы этой зимой
Куда поедут российские туристы этой зимой
08.01.2021 06:35
Рубрика: Общество

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник

Компания SpaceX сообщила, что ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту коммуникационный спутник для Турции.

Япония создаст первый в мире деревянный спутник

Запуск был произведен в 9 вечера по местному времени с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Первая (многоразовая) ступень ракеты благополучно вернулась обратно - она совершила посадку на плавучую платформу рядом с побережьем США.

Ожидается, что аппарат Turksat 5A начнет работать во второй половине текущего года. Спутник пятого поколения будет эксплуатироваться почти 30 лет и обеспечит телевизионным вещанием абонентов на территории Турции, в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Африке. Об этом информирует РИА Новости.

Общество Космос

Главное сегодня

На Украине начался двухнедельный строгий карантин
Укладку труб "Северного потока-2" возобновят 15 января
В Бразилии производство вакцины "Спутник V" начнется в ближайшие дни
Ученые нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания
Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России
Какой подарок на Новый год хотят получить россияне
Что нового ждет школьников, учителей и родителей с 1 января 2021 года