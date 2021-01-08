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08.01.2021 10:56
Рубрика: Власть

Разведчиков вооружают 9-мм пистолетом "Грач"

Текст: Юрий Гаврилов
В наступившем году Сухопутные войска продолжат оснащать современной техникой и вооружением, в том числе специального назначения. К примеру, пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что разведчики общевойсковой армии в Приамурье сейчас осваивают 9-мм пистолет Ярыгина "Грач" последней модификации.
Фото: Антон Вергун/РИА Новости Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Фото: Антон Вергун/РИА Новости

"Военнослужащие тренируются в тактике действий с пистолетом в помещениях, плотном лесу и другой местности ближнего огневого боя, где применение оружия с длинным стволом затрудняет быструю изготовку. Также разведчики осваивают чистку оружия и оперативное устранение условных задержек, тренируясь в разборке и сборке пистолета в условиях низких температур. После завершения новогодних праздников военнослужащие произведут пристрелку пистолетов на полигоне", - проинформировала пресс-служба ВВО.

Фото: Кирилл Новиков/Пресс-служба ЗВО
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Известно, что усовершенствованный "Грач" имеет увеличенный до 18 патронов магазин. У пистолета плавный спуск с небольшим ходом спускового крючка. Это обеспечивает быстрое возвращение на линию прицеливания после выстрела и позволяет вести огонь более высоким темпом. Также "Грач" оснащен планкой для крепления подствольного фонаря с лазерным целеуказателем.

Этот пистолет может стрелять бронебойными патронами, то есть поражать хорошо защищенные цели. Эксперты говорят, что это оружие особо ценно для разведывательных подразделений в случае ведения ближнего боя.

"Грач" - не единственный современный пистолет, поступающий на вооружение Российской армии. Так, ранее Минобороны РФ сообщало, что военным передадут полсотни новейших 9-мм пистолетных комплексов "Удав". Пистолет не случайно назван комплексом, так как его можно выпускать в нескольких вариантах с патронами различной мощности.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Сообщалось также, что на рынок предложат его гражданскую версию. Она в первую очередь предназначена для спортсменов. Здесь не нужны патроны убойной силы, которые разработаны для "Удава". Зато необходимы те, что обеспечивают наилучшую баллистику пули и точность ее попадания в цель.

Известно, что в сентябре 2019 года "Удав" успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Он отличается относительно небольшой массой, которая в не снаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г. Вместимость магазина "Удава" - 18 патронов. Оружие использует российские патроны калибра 9х21 мм, что позволяет пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.

Более мощного пистолета в этом калибре в мире нет. Как утверждают специалисты, конструкторам удалось решить почти неразрешимую задачу. В габаритах и массе, не сильно превышающих те, которыми обладает "Макаров", удалось реализовать мощность выстрела, намного превосходящую ту, которая характерна для "Кольта", имеющего значительно больший калибр и размеры.

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