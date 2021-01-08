Что ждет коммерческую недвижимость в 2021 году

Спрос на склады в минувшем году вырос на 10%, на столько же выросли и цены, сообщает Knight Frank. Инвестиции в склады входят в тройку сегментов-лидеров минувшего года. Причиной этого стал рост резкий рост онлайн-торговли. "В 2021 году можно ожидать дальнейший рост интереса инвесторов к складским и индустриальным объектам", - считают эксперты. При этом укрепляется тренд смещения спроса на склады из столиц в другие регионы. Если исключить два столичных региона, то почти половина всех сделок пришлась на Сибирский федеральный округ - 49%. На втором месте Краснодар с 16%. Строительством складов заинтересовались компании, которые раньше занимались строительством жилья, торговлей и производством.

Переход на дистанционную работу осложнил жизнь офисных центров. Осенью, по данным ЦИАН, число предложений о продаже офисов выросло на треть, тогда как спрос увеличился лишь на 2% - со стороны инвесторов, желающих вложиться в недвижимость. Увереннее чувствуют себя "гибкие" офисы - те, где компании могут оперативно увеличивать или уменьшать свои площади. Арендаторы офисов в 2021 году могут смело вести переговоры о скидках, говорит директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. Доля свободных офисных площадей в Москве к концу года составила около 11%, это на 2 процентных пункта выше, чем в конце 2019 года, сообщает CBRE. На этом уровне показатель сохранится в 2021 и 2022 годах. При этом значительного изменения ставок аренды в компании не ожидают.

Уровень загрузки гостиниц в 2020 году стал самым низким в истории - около 35%, отмечают в CBRE. Средний тариф в столичных гостиницах снизился за год на 13%, и только в сегменте "люкс" вырос на 6%. Уже к осени, по данным Лиги малых отелей и хостелов, закрылась треть небольших столичных мест размещения. В 2021 году сохранятся тренды минувшего года, считают аналитики: сокращение глубины бронирований из-за неопределенности, рост внутреннего туризма, снижение числа деловых поездок. Восстановление рынка возможно к середине 2021 года, а восстановление международного спроса - не ранее III квартала.

За год спрос на покупку торговых помещений снизился на 8%, интерес к их аренде - на 19%. Такие данные приводятся в совместном исследовании "Авито Недвижимость" и JLL. При этом некоторым городам-миллионникам удалось избежать отрицательной динамики - например, в Новосибирске, напротив, зафиксирован годовой рост спроса на 33%. Некоторые крупные "торговые коридоры" потеряли традиционную привлекательность из-за перевода на удаленную работу офисных сотрудников. Вместе с тем повысился интерес к помещениям, расположенным на окраинах городов. В то же время на 4% вырос интерес к помещениям свободного назначения как к аренде, так и к купле-продаже. Они часто расположены на первых этажах жилых домов, в них размещаются салоны красоты, пекарни, магазины, кофейни, центры развития и пр. При неблагоприятной для определенной сферы бизнеса рыночной ситуации помещения свободного назначения позволяют быстрее заменить арендатора, отмечают в "Авито Недвижимость".

В перспективе стоит рассчитывать на рост спроса на помещения свободного назначения - это самый гибкий формат, считает директор по аналитике "Циан. Коммерческая" Александр Павленко. Сложнее всего будет вернуть свои позиции офисам, которые вряд ли будут столь же востребованы, как раньше, даже после пандемии.