Инфекционист рассказал, где в Москве высокий риск заражения COVID-19

Общественный транспорт является тем местом, где существует наибольшая вероятность заразиться коронавирусом в Москве.

По словам врача-инфекциониста профессора Николая Малышева, это связано с большой скученностью людей, сообщает РИА Новости.

Роспотребнадзор просит быть особенно осторожным тех, кто находится в людных местах, аэропортах и других системах общественного транспорта. Необходимо максимально сократить прикосновения к находящимся в таких местах поверхностям и предметам и не касаться лица.

С собой нужно носить одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизировать их после использования.