Какие профессии в Москве ушли в прошлое

Сфера жилищно-коммунального хозяйства столицы развивается: процессы автоматизируются, а управление сложными системами становится цифровым. С одной стороны, развитие технологий приводит к появлению новых специальностей, а с другой - к постепенному исчезновению уже существующих рабочих мест. Какие профессии ушли в прошлое, рассказали специалисты.

По словам директор музея "Огни Москвы" Натальи Потаповой, в начале XIX века в Москве обязанности фонарщиков выполняли солдаты, негодные к строевой службе. Первые уличные осветительные приборы выглядели следующим образом: на невысоком деревянном столбе крепился металлический фонарь со стеклянными окошками и дверкой. Внутри стояла лампа с конопляным маслом.

"У фонарщика была лестница, кувшин с маслом, зажигательный фонарь, фитили, ножницы и другие инструменты. Они должны были зажигать и тушить фонари, наполнять резервуары с горючей жидкостью и устранять поломки конструкций. Каждый фонарщик должен был зажечь за вечер 20-30 фонарей", - рассказывает Потапова.

Появление электричества привело к исчезновению этой профессии, но еще в 1930-е годы электромонтерам приходилось включать свет вручную, с помощью рубильников. Централизованная система управления освещением была создана за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны.

Сейчас система освещения контролируется диспетчерами из центра управления сетями АО "ОЭК". Городской свет включают руководствуясь графиком включения-отключения, фактической освещенностью. Умные датчики в режиме реального времени показывают уровень фактической освещенности в городе, и как только освещенность достигает определенной отметки (30 люкс), диспетчеру поступает сигнал включить или отключить наружное освещение.

До появления централизованного водоснабжения воду горожанам доставляли водоносы или водовозы - в зависимости от того, каким способом производилась доставка. Водовозы, развозившие воду с помощью повозок, продавали одно ведро по 10 копеек. Дело оказалось настолько прибыльным, что к концу XIX века водовозов в Москве было почти шесть тысяч, больше половины на лошадях, остальные на санках и тележках. А водоносов, тащивших бочки на себе, было около трех тысяч.

"Московский водопровод, открытый 28 октября 1804 года, вплоть до 1903 года оставался главным источником питьевой воды для города. Вода самотеком поступала сначала в ротонду на Трубной площади, позже в водоразборные фонтаны, построенные в разных частях города. Один из таких - старейший фонтан Москвы Витали. В XIX веке к нему с утра выстраивались очереди водовозов и водоносов, сюда приходили с кадушками и ведрами местные жители, здесь же поили лошадей", - рассказывает директор Музея воды Оксана Божнева.

В 1931 году было принято решение о строительстве канала Москва - Волга, призванного соединить две реки. Уже в мае 1937 года состоялся пуск водопроводного канала от поселка Акулово до Сталинской (Восточной) водопроводной станции, а в июле в дома горожан пришла питьевая вода Волжского источника. В 1952 году в эксплуатацию ввели Северную водопроводную станцию, а в 1964-м запустили Западную.

Современная система водоснабжения включает в себя множество объектов. Ее протяженность сопоставима с расстоянием от Москвы до Сингапура - 13 тысяч километров. В день на каждого горожанина приходится в среднем примерно 131 литр воды, общий объем суточной подачи воды - порядка трех миллионов кубометров.

Еще одна профессия, которая ушла в прошлое, - лифтер. Первые лифты были предназначены исключительно для знатных и обеспеченных людей, а задача лифтера заключалась в том, чтобы помочь им подняться или спуститься на нужный этаж. Управлять такими кабинами можно было только с помощью специального рычага, находясь внутри лифта. Также вручную приходилось открывать и закрывать дверцы. Помимо этого, в обязанности лифтеров входили работы по поддержанию чистоты внутри кабины, фиксации поломок и вызову ремонтных бригад. Получить такую работу мог только совершеннолетний человек, обязательно прошедший инструктаж.

"В наше время представители этой профессии все еще встречаются, но только в исключительных случаях. Например, в больницах, где их задача состоит в том, чтобы помочь завезти и вывезти каталку с пациентом. Однако специалистов, работающих в лифтовой отрасли, до сих пор ошибочно называют лифтерами. На самом деле обслуживанием современных подъемников занимаются электромеханики", - говорит главный инженер АО "Мослифт" Евгений Нестратов.

По его словам, электромеханики посещают каждый лифт минимум один раз в месяц - осматривают шахты, проверяют работу подъемных механизмов и всех цепей контактов безопасности. В каждое техобслуживание входит разный перечень работ. Например, ежемесячно проводится текущий мелкий ремонт, наладка оборудования. Раз в год проходит обширная проверка, которую проводит независимая испытательная лаборатория.