Москвичам рассказали о работе учреждений культуры онлайн в период пандемии. О том, как в 2020 году культура столицы осваивала этот формат, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В частности, заработал проект "Культура Москвы онлайн". К нему присоединились крупные музеи столицы - Государственный исторический музей, Музей Москвы, Московский музей современного искусства, а также известные театры - Московский театр на Таганке, "Школа современной пьесы" и "Геликон-опера".

Здесь можно найти видеозаписи концертов, спектаклей, световых шоу, лекций и экскурсий. Театрам пришлось столкнуться с рядом ограничений: до сих пор зрительные залы разрешено заполнять только частично. Но культурные площадки нашли выход. Так, в период с 17 марта по 9 июня прошло свыше четырех тысяч виртуальных показов спектаклей, лекций и концертов. Их посмотрели более 36 миллионов человек.

В Московском театре "Современник" в рамках проекта "Доктор Чехов" актеры читали рассказы классика. А театр "Школа драматического искусства" провела серию онлайн-мастер-классов для школьников "Театр в школе. Минуя расстояние".

Популярные культурные акции, ставшие уже традиционными, в 2020-м впервые проходили онлайн. Например, ежегодная общегородская акция "Ночь театров" состоялась в ночь с 27 на 28 марта 2020 года в этом формате на официальных сайтах театров и их страницах в социальных сетях. Мероприятия посмотрели 143 тысячи человек.

В майскую акцию "Ночь музеев" 51 учреждение культуры организовало свыше 270 онлайн-мероприятий, их виртуальными гостями стали 850 тысяч человек. Самыми популярными оказались "60-е: наш космический квартирник" в Музее космонавтики, семейный театральный фестиваль "Город в окне" Музея Москвы и электронная выставка "Комикс "Мастер и Маргарита" Музея М.А. Булгакова.

3 ноября в рамках акции "Ночь искусств" для горожан подготовили три специальных проекта: "Теорию струн", "Космический квартирник" и "Современное искусство". Специальная онлайн-программа затронула музеи, парки, библиотеки и дома культуры. Всего прошло более 180 бесплатных мероприятий. Например, в "Мультимедиа-арт-музее" показали онлайн-выставку "Фотобиеннале-2020", а Государственный музей А.С. Пушкина пригласил совершить виртуальную прогулку по своим залам. Прямые трансляции в этот вечер посмотрели более миллиона человек.

Более 1,5 миллиона человек посетили онлайн-мероприятия, организованные библиотеками. 10 апреля был заработал портал-агрегатор "Онлайн.Библиогород". На нем собрали бесплатный контент читален и культурных центров. В июне там транслировали мероприятия книжного фестиваля "Красная площадь".

25 апреля прошла ежегодная акция "Библионочь". Горожане прослушали лекции о современной литературе, посмотрели спектакль "Транссиб" в исполнении актеров "Мастерской Дмитрия Брусникина" и узнали о популярном жанре автофикшен.

В рамках проекта "Москино дома" зрители могли посмотреть редкие фильмы, познакомиться с историей кино, присоединиться к лекциям критиков и встречам с режиссерами, а также получить рекомендации кинематографистов и критиков о том, что посмотреть онлайн. В апреле в социальных сетях "Москино" показывали редкие кадры Москвы прошлого столетия.

Совместно с Московской школой нового кино был организован фестиваль неигрового кино. В его программу вошли работы современных документалистов, обсуждения фильмов с авторами, мастер-классы выдающихся американских режиссеров и продюсеров. На фестивале Doker Week были показаны современные документальные ленты, прошли встречи с режиссерами. Также показали экспериментальные ленты, представленные на 66-м Международном фестивале короткометражного кино в Оберхаузене. С 23 марта программы онлайн-проекта "Москино дома" посмотрели более 253 тысяч зрителей.