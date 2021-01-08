Наталья Сергунина: Москва определила направления поддержки креативных индустрий

Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина: "Основные векторы обсуждались на онлайн-встрече представителей Правительства Москвы и креативных компаний города. Она прошла в конце прошлого года и объединила более 200 человек. Участники определили четыре важных направления поддержки отрасли. Например, предпринимателей интересовало развитие инфраструктуры, международное продвижение, информационно-аналитическая помощь, финансовые и регуляторные меры".

Вице-мэр также напомнила, что к креативным сферам относится около 113 тысяч столичных компаний и индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают работой полмиллиона москвичей. Ежегодный оборот этого сегмента городской экономики уже оценивается в три триллиона рублей, и у него сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста.

Направлений поддержки на 2021 год четыре:

Первое - выстраивание системного взаимодействия между Правительством Москвы и отраслевым сообществом. Оно подразумевает поддержку профессиональных объединений, предоставление субсидий и грантов, организацию контрактного производства и проведение конкурсов.

Второе - креативные компании получат информационно-аналитическую поддержку, которая предполагает, в частности, компенсации затрат на обучение сотрудников и проведение акселерационных программ.

Третье направление поддержки - формирование инфраструктуры (профильных технопарков и коворкингов).

Четвертым направлением станет продвижение креативных продуктов, в том числе на мировом уровне. Сюда входит организация выставок, адаптация товаров к выводу на зарубежные рынки, взаимодействие с иностранными партнерами и потенциальными покупателями, поддержка участия московских компаний в международных конкурсах.

"Этот сегмент рынка обладает огромным потенциалом роста и увеличения своего вклада в экономику и туристическую привлекательность столицы. Однако сегодня недостаточно адаптированных для творческого бизнеса мер поддержки. Главным итогом встречи стало то, что мы наметили первоочередные шаги на основе пожеланий самого сообщества", - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.