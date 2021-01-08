Собянин рассказал о строительстве столичных автовокзалов

В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.

О том, как изменились московские автовокзалы в последние годы, рассказал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"В последние годы мы уделяли особое внимание развитию московских автовокзалов. В 2015-м открыли международный вокзал "Южные Ворота", в 2019-м - "Северные ворота", а в минувшем году - "Саларьево" и "Центральный" у метро "Щёлковская", отметил Сергей Собянин.

В последние годы мы уделяли особое внимание развитию московских автовокзалов. В 2015-м открыли международный вокзал "Южные Ворота", в 2019-м - "Северные ворота", а в минувшем году - "Саларьево" и "Центральный" у метро "Щёлковская". pic.twitter.com/bLTewYTPOs — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 8, 2021

По словам мэра, "Центральный" теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на 1 этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок. Всё компактно и очень удобно.

"Центральный" теперь лучший в Москве. Автобусы приходят на 1 этаж, отправляются с 6-го, а между ними работают кафе, магазины и флагманский МФЦ. Также на территории есть детский уголок. Всё компактно и очень удобно. pic.twitter.com/iRqcKHTJOR — Сергей Собянин (@MosSobyanin) January 8, 2021

Саларьево

Осенью 2019 года в составе крупнейшего транспортно-пересадочного узла в ТиНАО - ТПУ "Саларьево" - открыли международный автовокзал Саларьево, с которого можно уехать в 35 городов России, а также в Белоруссию, Молдавию, на Украину, в Грузию и Германию.

В общей сложности автовокзал сможет обслуживать до 250 пригородных и междугородних рейсов и до 43 тысяч пассажиров в сутки. В здании есть зал ожидания, комната матери и ребенка, комната отдыха водителей, установлены вендинговые автоматы.

ТПУ "Саларьево" существенно разгрузил движение на МКАД, а также Киевском шоссе и юго-западе в целом. Помимо автовокзала, в его состав входят станция "Саларьево" Сокольнической линии метро, международный автовокзал, перехватывающий паркинг на 1600 мест, остановки наземного городского пассажирского транспорта, а также торгово-развлекательный комплекс площадью 308 тысяч квадратных метров.

За последние годы в Москве открыты автовокзалы Южные Ворота, Северные Ворота и Саларьево, а Щелковский автовокзал стал самым большим в Европе.

В Москве реконструируют действующие и строят новые автовокзалы, которые соответствуют всем современным техническим требованиям и нормам безопасности. Многие из них входят в комплексы транспортно-пересадочных узлов, которые значительно экономят время москвичей и делают передвижение по городу более комфортным.

Южные Ворота

Одним из первых автовокзалов, соответствующих современным требованиям, стал автовокзал Южные Ворота. Он находится между самыми популярными для междугородних автобусных перевозок трассами М4 "Дон" и М5 "Урал" на 19-м километре МКАД.

Открытие международного автовокзала позволило частично разгрузить автостанции Красногвардейская и Орехово. С автовокзала Южные Ворота пассажиры могут отправиться в 11 городов России, а также Белоруссию, Киргизию и Грузию.

На вокзале работает семь билетных касс, есть камеры хранения багажа, а также комната матери и ребенка. К услугам пассажиров и водителей кафе, вендинговые автоматы, банкоматы, Wi-Fi, современная навигация и информационное оповещение.

Автовокзал работает круглосуточно и рассчитан на прибытие более 200 рейсов в день - это до четырех тысяч пассажиров в сутки (около 1,5 миллиона пассажиров в год). Южные Ворота входят в централизованную систему продажи билетов Москвы, так что билет на автобус, который отправляется отсюда, можно купить на любом автовокзале города.

Северные Ворота

В 2018 году открылись Северные Ворота. Рядом находится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), с которого можно отправиться в Химки, Долгопрудный, Шереметьево. Здесь же останавливаются автобусы, которые идут в расположенные рядом районы: Ховрино, Западное Дегунино, Левобережный. В начале 2019 года вокзал стал междугородным и международным: от Северных Ворот автобусы отправляются в 16 городов России, а также Белоруссию, Молдавию, Латвию, Эстонию, Литву и Польшу.

Сегодня Северные Ворота принимают автобусы 23 внутренних маршрутов и отправляют 130 рейсов (2,8 тысячи пассажиров) по 22 межрегиональным и 12 международным маршрутам.

Северные Ворота - первый московский автовокзал, открывшийся в составе транспортно-пересадочного узла. ТПУ "Ховрино" объединяет станции Замоскворецкой линии метро, перспективного третьего Московского центрального диаметра и автовокзал. В 2020 году в составе ТПУ "Ховрино" открылась железнодорожная станция Ховрино.