В музеях Москвы в 2020 году из-за пандемии было вдвое меньше посетителей

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, в 2020 году музеи и выставочные залы Москвы посетило почти вдвое меньше людей, чем в 2019 году. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Москвичи в период ограничений были вынуждены пользоваться виртуальными экскурсиями, лекциями, мастер-классами, которые подготовили для них сотрудники музеев. Их посмотрели около семи миллионов раз.

Кроме того, более 192 тысяч гостей в 2020 году посетили электронную платформу "Музейная Москва онлайн", где хранятся цифровые копии экспонатов из коллекций 42 музеев и галерей.