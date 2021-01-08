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08.01.2021 14:14
Рубрика: Общество

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

Текст: Любовь Проценко

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил на своем сайте Гидрометцентр страны.

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images
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Поясняется, что действовать он будет до 12:00 10 января. Причина - гололедица. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

В целом погода в столице по настоящему новогодняя - тепло, всего 6 градусов мороза. С начала января выпало много снега. Словом, можно вставать и на лыжи, и на коньки, и просто прогуляться по празднично украшенным улицам столицы. Темнеет рано - уже в пять часов можно любоваться тем, как светится по-рождественски вся Москва.

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