В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщил на своем сайте Гидрометцентр страны.

Поясняется, что действовать он будет до 12:00 10 января. Причина - гололедица. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

В целом погода в столице по настоящему новогодняя - тепло, всего 6 градусов мороза. С начала января выпало много снега. Словом, можно вставать и на лыжи, и на коньки, и просто прогуляться по празднично украшенным улицам столицы. Темнеет рано - уже в пять часов можно любоваться тем, как светится по-рождественски вся Москва.