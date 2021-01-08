Два человека погибли в ДТП в Сахалинской области

На автодороге Южно-Сахалинск - Оха столкнулись грузовик и автомобиль УАЗ, принадлежащий подразделению минздрава Сахалинской области. Как сообщает официальный сайт правительства региона, в ДТП погибли врач регионального патологоанатомического бюро и водитель санитарного автомобиля. Люди скончались на месте до приезда "скорой".

Отмечается, что они возвращались в Южно-Сахалинск из Долинской ЦРБ после выполнения медицинского задания. По предварительным данным, на одном из скользких участков машину областного минздрава занесло, она вылетела на встречную полосу и столкнулось с большегрузом.

"В связи с трагическим происшествием губернатор Валерий Лимаренко выразил глубокие и искренние соболезнования семьям, родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Между тем, по информации регионального управления ГИБДД, водитель УАЗ не учел дорожные условия.

"Водитель допустил занос автомобиля, после чего произошло столкновение со встречным автомобилем МАN", - отметили там.

По факту дорожной аварии полиция проводит проверку.