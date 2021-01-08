В приморском селе сгорела единственная школа

В селе Глубинное Красноармейского муниципального района пожарные ночью тушили школу, сообщает сайт ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Сообщение о ЧП поступило на пульт пожарной охраны в 01:10 по местному времени. На место сразу же отправились пожарные расчеты. На месте огнеборцы увидели, что горит второй этаж и крыша здания. Локализовать пожар удалось в 03:56, полностью потушить - в 05:20. Пострадавших нет.

Как отмечают спасатели, общая площадь возгорания достигла 3200 квадратных метров. В тушении были заняты 18 человек личного состава и шесть единиц техники.

Эта школа единственная в селе, ближайшая находится в другом населенном пункте на расстоянии 60 километров.