Изменены правила работы на территориях опережающего развития

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о внесении изменений в акты о создании ТОР в моногородах Благовещенск Республики Башкортостан, Невинномысск Ставропольского края, Миасс Челябинской области и Угловка Новгородской области. Об этом сообщается на официальном сайте министерства экономического развития Российской Федерации.

Это первые изменения в актах о создании ТОР, принятые по новому формату. Ранее резиденты ТОР могли осуществлять деятельность только по тем видам экономической деятельности, которые прямо предусматривались постановлением правительства Российской Федерации. С июля 2020 года решением правительства Российской Федерации установлено, что резиденты могут реализовывать инвестиционные проекты по всем видам экономической деятельности, кроме запрещенных на ТОР.

"Мы рассчитываем, что изменения расширят возможности для потенциальных инвесторов, поспособствуют созданию новых производств и рабочих мест, и в целом повысят привлекательность моногородов даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Минэкономразвития России со своей стороны продолжит следить за эффективностью функционирования ТОР", - отметил заместитель Министра экономического развития Сергей Галкин.

Принятые изменения позволят дополнительно привлечь более 15 млрд рублей частных инвестиций и создать более 8,4 тыс. новых рабочих мест.