Житель Казани убил девушку и ее родителей, запрещавших им общаться

Следственные органы Татарстана выясняют обстоятельства убийства в Казани трех человек.

Трагедия произошла ночью 7 января на улице Чуйкова. В квартире одной из многоэтажек были обнаружены тела 59-летней женщины, ее 62-летнего супруга и их 18-летней дочери со множественными ножевыми ранениями. Под окнами дома сотрудники Росгвардии нашли тело 22-летнего молодого человека с травмами, характерными для падения с высоты.

По предварительной версии, родители девушки были против ее общения с юношей, из-за чего он и совершил убийство.

Как сообщили в республиканском управлении СК России, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Следователи устанавливают все подробности трагедии.