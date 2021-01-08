В Перми отменили массовые купания в Крещение

В этом году пермские власти не будут организовывать массовые купания в прорубях из-за имеющихся санитарных ограничений. Об этом в своем аккаунте ВКонтакте сообщил и.о. главы Перми Алексей Демкин.

О купании на Крещение его спросил один из подписчиков, и Демкин ответил: "Мы не организуем купание в проруби, так как действуют ограничения".

Но тут же и.о. главы Перми добавил, что в следующем году, если не будет ограничений, то власти, конечно, организуют массовые купания и даже примут меры по очистке водоемов от мусора.