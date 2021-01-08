Самолет Новосибирск-Сургут вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Самолет, выполнявший рейс Новосибирск - Сургут, срочно вернулся в аэропорт вылета.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в 6:27 местного времени из-за отказа правого двигателя.

Воздушное судно АТР-72 принадлежит компании UTair. Сургутская транспортная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности полетов.

На борту самолета находились 52 пассажира и пять членов экипажа. Лайнер приземлился в штатном режиме. Люди не пострадали, воздушное судно не повреждено.