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08.01.2021 23:52
Рубрика: Происшествия

В МЧС показали ход спасательных работ после схода лавины под Красноярском

Текст: Тимофей Борисов

В пресс-службе МЧС России распространили видео поисково-спасательных работ в Красноярском крае, где произошел сход лавины.

Под Красноярском снежная лавина накрыла домик с туристами

"В ликвидации последствий схода лавины под Норильском участвуют более 200 человек и 18 единиц техники" - сообщили в пресс-службе ведомства. О пострадавших или попавших под лавину пока ничего не известно.

Пока об инциденте известно только, что первое сообщение о нем поступило в 20:30 (мск). "В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, количество уточняется". - так прокомментировали в МЧС первые данные о ЧП.

К месту следует силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край РГ-Видео

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