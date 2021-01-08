В МЧС показали ход спасательных работ после схода лавины под Красноярском

В пресс-службе МЧС России распространили видео поисково-спасательных работ в Красноярском крае, где произошел сход лавины.

"В ликвидации последствий схода лавины под Норильском участвуют более 200 человек и 18 единиц техники" - сообщили в пресс-службе ведомства. О пострадавших или попавших под лавину пока ничего не известно.

Пока об инциденте известно только, что первое сообщение о нем поступило в 20:30 (мск). "В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, количество уточняется". - так прокомментировали в МЧС первые данные о ЧП.

К месту следует силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.