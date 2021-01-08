Арктическая бригада Северного флота получила снегоходы для разведки

Отдельная арктическая мотострелковая бригада Северного флота получила на вооружение шесть новых армейских снегоходов высокой проходимости А-1. Их будут использовать в сложных климатических условиях для разведки и дозора, поисково-спасательных операций.

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, снегоходы уже опробовали два года назад в экспериментальном марше. Тогда они смогли пройти порядка 500 километров по снежной целине. Новую технику поставили на вооружение разведывательных подразделений мотострелковой бригады.

В пресс-службе добавили, что за 2020 год Северный флот получил около 20 образцов вооружения, военной и специальной техники - арктические кухни, цистерны для подвоза воды, мобильные комплексы радиосвязи. Вся новейшая техника может работать в условиях Крайнего Севера и Арктики.