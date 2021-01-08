Карельские учащиеся вернутся в школы с 1 февраля

В Карелии продлили ограничения для школьников. Как заявили в пятницу в региональном правительстве, к обычному режиму учебы школьники будут возвращаться постепенно.

С 11 по 17 января все школьники продолжат дистанционное обучение, кроме учеников первых - третьих классов. Им продлили каникулы еще на неделю.

С 18 января смогут учиться в штатном режиме ребята с первого по четвертые классы, 9-х и 11-х классов. Учащиеся с пятого по восьмой и десятиклассники будут заниматься дистанционно.

Все ученики вернутся в школы с 1 февраля.