Разбившийся в Ленобласти самолет столкнулся со вторым при взлете

Стали известны подробности крушения самолета в Ленинградской области. Над посадочной площадкой аэродрома Гостилицы в Ломоносовском районе столкнулись два легкомоторных самолета.

Как сообщили в Транспортной прокуратуре Северо-Запада, столкнулись самолеты Piper-28 (бортовой номер RA-2659 G) и Cessna-150 (бортовой номер RA-1448 G). По предварительным данным, Cessna, в которой был только пилот, поднялась в воздух с аэродрома 8 января в 13.38. Piper с пилотом и двумя пассажирами взлетел через минуту после него - в 13.39. Еще через минуту, в 13.40 произошло столкновение.

Три человека, находившиеся в самолете Piper, погибли. Пилот Cessna сумел посадить воздушное судно с небольшими повреждениями. Сам авиатор не пострадал.

Известно, что оба самолета выполняли тренировочные полеты.

На месте работают сотрудники транспортной прокуратуры, в том числе Ленинград-Финляндский транспортный прокурор Александр Ганихин. Ход проверки взял на контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров.