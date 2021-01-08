В Карелии умер известный детский хирург Игорь Григович

В Карелии умер известный российский детский хирург, доктор медицинских наук, профессор Игорь Николаевич Григович. Ему было 88 лет.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, приехавший на работу в республику из Якутии, назвал Григовича целой эпохой в мировом и российском здравоохранении. Он отметил, что несколько поколений детских хирургов знают о Карелии в том числе и потому, что здесь жил и работал этот удивительный доктор, ученый, блестящий преподаватель.

А его работа "Редкие хирургические заболевания пищеварительного тракта у детей", написанная еще в 80-е годы прошлого столетия, до сих пор является шедевром по детской хирургии. И благодаря ей врачи спасли сотни жизней своих маленьких пациентов.

Игорь Николаевич Григович написал более 180 научных работ. Он - заслуженный врач Российской Федерации, народный врач Карелии, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.