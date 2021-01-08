Фото: В сафари-парке Геленджика родились белые медвежата

В сафари-парке Геленджика показали двух долгожданных малышей - белых медвежат. Сейчас им уже исполнился месяц и у них наконец открылись глаза. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram.

Мама-медведица отказалась от новорожденных, но их забрали сотрудники парка - теперь у малышей четыре "мамы" вместо одной. Как рассказали в парке, маленькие хищники прекрасно себя чувствуют и растут не по дням, а по часам.

Скоро у медвежат появятся первые зубы, а также малыши смогут сделать первые шаги и гулять по территории.

Для сафари-парка рождение белых медведей - очень значимое событие.