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08.01.2021 14:44
Рубрика: Экономика

Власти Сочи внесут поправки в закон об апартаментах

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Власти Сочи планируют внести свои поправки в закон об апартаментах, который будет обсуждаться в Государственной думе на весенней сессии. Об этом стало известно во время совещания по градостроительной политике и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства курорта под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Перепрофилирование гостиничных номеров в апартаменты - это проблемный вопрос, который наблюдается в Сочи в последнее время.

- По поручению губернатора Краснодарского края сейчас ведется разработка нормативно-правовых актов, которые позволят урегулировать в правовом плане ситуацию с переделкой гостиничных номеров в апартаменты и их продажей. Это позволит остановить процесс замедления экономики курорта, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Нередко в Сочи выкупается пансионат или гостиница, в том числе и на первой линии, после косметического ремонта превращается в коммерческую недвижимость и продается как апартаменты. Уже насчитывается около сорока таких объектов. Таким образом, курорт теряет свою привлекательность и получает нагрузку на инженерную и дорожную инфраструктуру.

- Закон об апартаментах находится в процессе разработки, подготовьте свои предложения, - отметил Ирек Файзуллин.

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