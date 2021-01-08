Власти Сочи внесут поправки в закон об апартаментах

Власти Сочи планируют внести свои поправки в закон об апартаментах, который будет обсуждаться в Государственной думе на весенней сессии. Об этом стало известно во время совещания по градостроительной политике и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства курорта под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Перепрофилирование гостиничных номеров в апартаменты - это проблемный вопрос, который наблюдается в Сочи в последнее время.

- По поручению губернатора Краснодарского края сейчас ведется разработка нормативно-правовых актов, которые позволят урегулировать в правовом плане ситуацию с переделкой гостиничных номеров в апартаменты и их продажей. Это позволит остановить процесс замедления экономики курорта, - сказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Нередко в Сочи выкупается пансионат или гостиница, в том числе и на первой линии, после косметического ремонта превращается в коммерческую недвижимость и продается как апартаменты. Уже насчитывается около сорока таких объектов. Таким образом, курорт теряет свою привлекательность и получает нагрузку на инженерную и дорожную инфраструктуру.

- Закон об апартаментах находится в процессе разработки, подготовьте свои предложения, - отметил Ирек Файзуллин.