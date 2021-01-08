Тюменские онкологи сделали пациенту челюсть из кости голени

Команда онкологического отделения №2 Тюменского многопрофильного клинического центра "Медицинский город" вновь провела уникальную операцию по спасению пациента.

Мужчине, чью нижнюю челюсть разрушила злокачественная опухоль, как говорится, "сделали лицо". Для этого хирурги-онкологи под руководством заведующей отделением Юлии Шубиной использовали его собственную кость.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе "Медицинского города", для процедуры под названием резекция челюсти специалисты взяли 12 сантиметров кости голени вместе с мышцами, кожей и сосудами и смоделировали подбородок, сделав лишь несколько небольших распилов и сшив сосуды пересаживаемого участка с сосудами шеи.

Новая нижняя челюсть прижилась быстро. Теперь о прошлом пациенту напоминает лишь шрам. Сам же он говорит и ест, как и прежде, до болезни.

Кстати, коллега Шубиной, хирург Анатолий Егорин, уверяет, что люди, поборовшие онкологию, начинают ценить не жизнь вообще, а каждую ее минуту, причем многие не стесняются делиться своими историями в социальных сетях. Например, одна из пациенток "Медицинского города", близкая к кинематографу, решила снять документальный фильм о соседях по отделению, слабых телом, но сильных духом.