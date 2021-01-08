Росгвардия вручит премии в сферах искусства, науки и техники

Примерно два десятка работ вошли в шорт-лист первого конкурса Росгвардии на присуждение ведомственных премий в сфере литературы и искусства, науки и техники. Среди соискателей - военнослужащие и сотрудники Росгвардии, представители научных и общественных организаций.

В пресс-службе Росгвардии рассказали, что на конкурс поступили произведения живописи и художественной литературы, документальные фильмы, телевизионные проекты.

Особого внимания заслуживают работы в сфере науки, вносящие существенный вклад в развитие отдельных направлений деятельности не только войск национальной гвардии, но и страны в целом.

Коллективом Главного военного клинического госпиталя Росгвардии на соискание премии в области науки и техники выдвинута "Разработка системы лечения ран в собственной жидкой среде и медицинские изделия для ее осуществления". Реализация этой разработки уже приносит значительную пользу различным категориям пациентов.

Присуждение премий направлено на мобилизацию творческого и научного потенциала в ведомстве. Награждение лауреатов планируется провести 27 марта 2021 года в рамках празднования 210-летия войск правопорядка и 5-летия войск национальной гвардии России.