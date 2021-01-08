Россияне назвали самый популярный в 2020-м году телеканал

Конец одного года и начало нового - это время подсчета телерейтингов ведущими каналами страны. Холдинг ВГТРК поделился с "РГ" результатами, в которых говорится о том, что он "удерживает позицию лидера c 2016 года". Согласно результатам опросов, "по итогам пятого года первенства, "Россия 1" демонстрирует рост аудитории и увеличивает отрыв от конкурентов".

По данным официальных телеизмерений, средняя доля аудитории телеканала "Россия" в 2020 году составляет 12,4% ("Первый канал" 10,5%, НТВ - 9,4%).

Что скрывать, год для вещателей был тяжелым. Приходилось менять программную политику, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. К тому же телеканалам пришлось конкурировать с онлайн-платформами, которые, почувствовав, что пришло их время, наперебой завлекали зрителя российскими и зарубежными фильмами и сериалами.

Представители телеканала "Россия 1" считают, что причина их успеха в 2020-м году в том, что в начале апреля они оперативно перестроили сетку, сделав упор на информационное вещание. "По итогам года "Вести в 20:00" телеканала "Россия" впервые становятся самым популярным выпуском новостей среди всех каналов по будням, вытеснив с первого места программу "Время". Среди итоговых форматов выходных лидерство сохраняет информационно-аналитическая программа "Вести недели с Дмитрием Киселевым". В жанре информационной дискуссии наиболее компетентными и содержательными российские зрители по-прежнему считают обсуждения, модерируемые Ольгой Скабеевой, Евгением Поповым, и Владимиром Соловьёвым: именно "60 минут" и "Вечер с Соловьёвым" телеканала "Россия", как и в предыдущем году, возглавили Топ-10 в жанре общественно-политических ток-шоу будней", - говорится в релизе канала.

Весной 2020 года телеканал "Россия" запустил ряд масштабных кампаний по продвижению мер санитарной безопасности и волонтёрского движения. Одним из важных проектов ВГТРК в этом направлении стал апрельский концерт-марафон "Мы вместе" в поддержку российских медиков на сцене Государственного академического Большого театра и прямом эфире. "Опасный вирус" Наили Аскер-заде стал самым популярным документальным фильмом 2020 года.

Несмотря на пандемию, одним из важнейших событий для всей страны в 2020 году стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В прямой эфир телеканала "Россия" вышел грандиозный концерт Победы, декорацией и одним из участников которого выступил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде, впервые после масштабной реставрации.

Нужно сказать, что топ-10 самых популярных премьерных телесериалов 2020 года "Россия 1" и "Первый канал" разделили пополам. Многосерийная драма "Зулейха открывает глаза" по одноимённому роману заняла второе место, уступив минисериалу "Диверсанты. Крым". Замыкает тройку лидеров "Паромщица", остросюжетная мелодрама канала "Россия 1". В десятку вошли также масштабная историческая драма "Грозный" и детектив "Спасская". В телевизионном кинопоказе 2020 года тройку лидеров возглавляет "Одесский пароход" Сергея Урсуляка по мотивам произведений Михаила Жванецкого, на втором месте классика Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", а на третьем - "Холоп" Клима Шипенко - главный российский блокбастер прошлого года. Все три проекта вышли на "России 1".

В выходные самым популярным развлекательным ток-шоу стал субботний проект Андрея Малахова "Привет, Андрей!", а семейная викторина "Сто к одному" - лидер утреннего слота. Напомним, что, помимо успеха у телезрителей, ВГТРК в прошедшем году реализовала важный этап своей стратегии цифрового развития, разработав и запустив собственную медиаплатформу "Смотрим". О ней, как и о других рейтинговых проектах ВГТРК, не раз писала "РГ".

Тем временем

Новогоднее обращение президента собрало у экранов 45,4% населения страны, показатель превысил прошлогодний. Такой информацией поделился с "РГ" Первый канал, подчеркивая, что он, как и в прошлом году, стал лидером во время новогоднего обращения президента и в праздничном эфире до и после него.

"Необычной в этом году стала картина распределения аудитории по каналам в предшествующих полуночи интервалах - как по всей стране, так и в регионах 100+, показатели Первого канала, "России 1" и НТВ были очень близки, начиная примерно с 22:30 и лишь ближе к полуночи Первый канал вырвался вперед", - говорится в релизе Первого канала.

В этом году заметно более высокую долю аудитории в новогоднем слоте получил канал НТВ за счет специального праздничного выпуска шоу "Маска". В отдельные интервалы до 23:00 канал выходил на вторую и даже на первую позицию по стране.

За день в целом 31 декабря по всей стране лидирует канал "Россия 1", в регионах 100+ позиции Первого канала и "России 1" за день сравнимы, но в Москве лидером дня стал Первый канал. Основу дневного и предпраймового программинга двух каналов-лидеров, как и обычно, составили советские кинофильмы. И что любопытно - в нынешней новогодней программе фильм "Иван Васильевич меняет профессию" страна смотрела лучше, чем "Иронию судьбы".