Российские биатлонистки обновили антирекорд до 40 гонок подряд без медалей

После новогодней паузы в немецком Оберхофе возобновился Кубок мира по биатлону. Пятый этап стартовал с женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Россиянки не смогли побороться за пьедестал, в очередной раз обновив антирекорд. Наша команда провела уже 40 гонок подряд без медалей на Кубке мира.

Победу в спринте одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, преодолев дистанцию за 23 минуты 54 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 29,6 секунды; 0 промахов). На кубковый подиум также впервые попала австрийка Лиза Тереза Хаузер (+40,2; 1).

Лучший результат из россиянок показала Евгения Павлова, которая при точной стрельбе стала шестой с отставанием 1.05,3. Но для сборной - это своеобразный успех, потому что это первое попадание в топ-6 в текущем сезоне в личных гонках. Ранее замкнуть десятку дважды удавалось Александру Логинову - на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Контиолахти. Светлана Миронова финишировала десятой в Контиолахти.

Перед стартом первой гонки в Оберхофе, когда антирекорд еще равнялся 39 гонкам, Лариса Куклина отметила, что все в команде пытаются показывать максимальный результат.

- 39 гонок без медалей? Не слышала, не знаю… Серьезно, я вообще не знаю, что в интернете творится, вообще не открываю. 39 гонок без медалей - это, конечно, нехорошо, печаль. Но я уверена, что каждый пытается показать максимальный результат. Видимо, мы готовы на то, что показываем, - сказала Куклина в эфире "Матч ТВ". - На данный момент я не могу ничего показать, что хотела бы и на что мы рассчитывали с тренерами. Мы видели, на что я способна. Я дальше тренируюсь, не падаю духом. Если я и мои тренеры уверены, что я проделала эту работу, это должно реализоваться. Все равно результат будет.