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08.01.2021 08:00
Рубрика: Экономика

С какими странами Россия может открыть авиасообщение в 2021 году

Текст: Евгений Гайва
Россия в 2021 году в полной мере возобновит международное авиасообщение, вначале будут открыты востребованные курортные направления Средиземного моря, считают эксперты. "Думаю, что до конца года пандемию удастся победить, и авиасообщение будет открыто со всеми странами. В первую очередь начнут открываться страны, в которых будет благополучная эпидемиологическая ситуация. В основном, это будут курортные направления, на которые есть спрос", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Сначала будут поставлены единичные рейсы, по мере восстановления турпотока их количество увеличится. Также, скорее всего, первыми откроются страны, граждане которых могут воспользоваться электронной визой для путешествий по России, заметил Волков. Электронная виза для гостевых, туристических, деловых и гуманитарных поездок введена с 1 января 2021 года для граждан 52 стран, напомнил он. В этом списке, например, Италия, Испания, Греция, Германия, Франция.

Восстановление международного авиасообщения в основном начнется после марта, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Восстановление авиасообщения, скорее всего, совпадет с началом летнего сезона. Будут открываться страны Средиземного моря, которые готовы и сейчас принимать российских туристов - Греция, Кипр, возможно и другие страны", - сказал он. Также в первую очередь авиасообщение может восстанавливаться со странами Юго-Восточной Азии, например, Таиландом. Вьетнамом, добавил он.

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