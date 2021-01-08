Семь дней Рождества и Святки: почему важно веселиться правильно

Сразу после праздника Рождества Христова у православных России начались святые дни - Святки, особый период до 18 января, посвященный радости рождения Христа.

Заканчиваются Святки в Крещенский сочельник - день, предваряющий праздник Крещения Господня (19 января). Так как Святки посвящены радости рождения Христа, то на все это время отменяется пищевой пост по средам и пятницам, но - и это важно! - еще не разрешены венчания браков: по причине того, что это период телесного, полового воздержания. Почему так? Да потому что это время радости духовной, а телесное, как мы знаем, может легко перенаправить нашу духовную радость совершенно в иное русло.

В Церкви все устроено мудро: глубоко понимая природу человека, Церковь готовит нас к приходу праздника - многодневным постом, всем ходом богослужений, дает прочувствовать, пережить праздник, и не обрывает его, наоборот, позволяет нам во всей полноте человеческих чувств насладиться его радостью. Именно поэтому великие церковные праздники имеют так называемые предпразднства и попразднства: дни, предшествующие празднику и те, что после него. Сам праздник Рождества Христова, к примеру, завершается 13 января, когда в храмах служат его "отдание".

1. Русская зима, конец XIXв. Семен Федоров.

"Русская зима", Конец XIX в. Фрагмент. Фото: худ. Семен Федоров

"Пришли святки, - читаем у Толстого - и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме на всех надетых новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки, а в безветренном 20-ти градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью, чувствовалась потребность какого-нибудь ознаменования этого времени".

По-видимому, "потребность какого-нибудь ознаменования" этих морозных дней, жажда чего-то необыкновенного, особенного жила не только в героях романа "Война и мир", а была органично свойственна всему русскому народу многие столетия - вне зависимости от общественных формаций. Когда в 990 г. князь Владимир низвергал в Днепр языческих идолов, Святки как обряд существовали уже больше пятисот лет. Но счастливая особенность крещения Руси заключалась в том, что оно проходило ненасильственно: дух христианства вносился в языческие верования без агрессии, постепенно - шло ненасильственное преображение народной жизни. Именно поэтому уцелели традиции и Святок, и масленицы.

В знаменитом фильме Александра Митты "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" достаточно точно показаны и маски, в которые рядились на Святки ряженые - медведь, петух, смерть с косой, турок, - и атмосфера разнузданного веселья. Хотя, конечно, само веселье не всегда носило такой откровенно хулиганский характер. Чаще всего это была просто необузданная радость.

2. Ряженые, середина 1910-х гг. Сергей Судейкин.

"Ряженые", середина 1910-х г. Фрагмент. Фото: худ. Сергей Судейкин

"Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснялись в залу; и сначала застенчиво, а потом все веселее и дружнее начались песни, пляски, хоровые и святочные игры, - читаем у Толстого - …Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, все более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз, и переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани. Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа с орловским рысаком в корню; четвертая собственная Николая с его низеньким, вороным, косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский, подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи. Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда… С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки".

3. Тройка при лунном свете, середина 1890-ых гг. Константин Коровин.

"Тройка при лунном свете", Середина 1890-ых г. Фото: худ. Константин Коровин

Но ряженые, колядки (от греч. слова "каланда", новомесячие) - песни, исполняемые перед хозяевами и испрашивающие у них угощение, шутки, езда на тройках - не единственная традиция Святок.

"Никогда русская жизнь не является в таком раздолье, как на Святках, - читаем мы у этнографов - в эти дни все русские веселятся. Всматриваясь в святочные обычаи, мы всюду видим, что наши Святки созданы для русских дев. В посиделках, гаданиях, играх, песнях все направлено к одной цели - к сближению суженых <...> Только в Святочные дни юноши и девы сидят запросто рука об руку; суженые явно гадают при своих суженых, старики весело рассказывают про старину и с молодыми сами молодеют; старушки грустно вспоминают о житье девичьем и с радостью подсказывают девушкам песни и загадки. Наша старая Русь воскресает только на Святках" (<Снегирев И.> Песни русского народа. СПб., 1838).

4. Святочные гадания, 1890г. Константин Маковский.

"Святочные гадания", 1890г. Фото: худ. Константин Маковский

А Юрий Лотман в комментариях к "Евгению Онегину" добавляет: "Святочный цикл включал … явные гадания девушек "на блюде" и тайные гадания, связанные с вызыванием суженого и загадыванием сна".

"Настали святки. То-то радость!

Гадает ветреная младость,

Которой ничего не жаль,

Перед которой жизни даль

Лежит светла, необозрима;

Гадает старость сквозь очки

У гробовой своей доски,

Всё потеряв невозвратимо;

И всё равно: надежда им

Лжет детским лепетом своим".

Это - узнали? - Александр Сергеевич, про гадающую Татьяну Ларину. Гадали и Татьяна у Пушкина, и Светлана у Жуковского, и Наташа с Соней у Толстого. Гадала вся Россия.

5. Гадающая Светлана, 1836г. Карл Брюллов.

"Гадающая Светлана", 1836 г. Фото: худ. Карл Брюллов

А Церковь боролась и с "бесчинными гуляниями", и с гаданиями. Постановление VI Вселенского собора (680 г., Константинополь) гласило: "Прибегающие к волшебникам или другим подобным, чтобы узнать от них что-либо сокровенное, да подлежат правилу шестилетней епитимьи (т. е. отстранению на шесть лет от Таинства Причастия) … пляски и обряды, совершаемые по старинному и чуждому христианского жития обряду, отвергаем и определяем: никому из мужей не одеваться в женскую одежду, не свойственную мужу; не носить масок".

Отлучение от Причастия - наказание жестокое, особенно если оно на шесть лет, но, похоже, это мало кого останавливало. В народе придумали поверье: если на Крещение окунуться в прорубь, вырубленную в форме креста, то с тебя будут смыты все грехи святочного загула.

И все же Церковь пыталась не запретить, а просто обуздать неуемное желание радоваться, понимая, что безграничное веселье приводит к разнузданности. А от разнузданности один шаг до непотребства.

В своем идеале Церковь всегда защищает человека - в том числе и от самого себя, от тех страстей и стихий, которые в нем живут. Ведь она и знает-то об этих страстях и стихиях гораздо больше, чем сам человек - еще бы! - такой опыт аскетики, науки о воспитании души человеческой. При этом, как заметил знаменитый святой XIX века митрополит Московский Филарет, "Дух Христов не враг благозаконных радостей", но именно "благозаконных".

Смотрите, как была организована жизнь верующего: сначала мы готовимся телесно, духовно к празднику Рождества долгим сорокадневным постом. Так человек вводится в духовное напряжение праздника. Потом вот он, праздник - Рождество Христово, кульминация духовного и физического движения человека туда, вверх, максимальная высота напряжения. Что дальше?

Церковь не бросает человека наедине на этом пике. Понимая, что даже очистившись покаянием в пост, он все равно всегда игрушка страстей. Поэтому Церковь, тоже постепенно, выводит человека из праздника. Ведет человека и в его радости. Давая возможность душе раскрыться в ней. Но как? Раскрытость души, ее расхристанность опасна - для самой души в первую очередь. Человек должен уметь обуздывать себя. Направлять движения своей души не в разрушающую ее сторону, а, напротив, к спасению. И Церковь учит этому. Показывает дорогу. Она подсказывает, как, куда направить эту открытость, эту энергию радости, говоря: поделись с ближним.

Рождество и Святки становятся временем благотворительности. Нас крайне тактично учат, какую радость можно получить, отдавая. Духовную, высшую, ни с чем несравнимую! Поделись с другим - ближним, дальним. Об этом говорят в храмах, во время богослужений, при чтении Евангелия, к этому побуждало когда-то и все общество.

Святки не знали сословных различий - барыни оказывались в одних санях с дворовыми, и в этом тоже был глубокий смысл: Христос пришел на землю для всех, и этой радостью мы и делимся во время Святок. Еще из Византии пришла традиция после праздника Рождества Христова делиться с неимущими едой и деньгами.

6. Русское милосердие, конец XIXв.. Павел Шмаров.

"Русское милосердие", конец XIX в. Фото: худ. Павел Шмаров

В России в дни Рождества Христова и Святок принято было посылать еду, подарки, денежные пожертвования в тюрьмы, ночлежные дома, больницы, родильные приюты и дома призрения. Это было нормой, правилом. Например, к канун Рождества Христова 1855 г. губернская газета города Ставрополя печатала такое обращение к гражданам города:

"По случаю наступления праздника Рождества Христова и Нового Года взамен визитов приличия принимаются денежные пожертвования не менее как по два рубля серебром с каждой особы в пользу бедных, неимущих города Ставрополя. Имена особ, сделавших пожертвования, будут напечатаны в "Ставропольских губернских ведомостях" и разосланы на особых листах по городу".

Те, кто читал "Лето Господне" Ивана Шмелева, наверняка запомнили главу о Святках, где рассказано, как на время святых дней барский дом открывал свои двери для люда самого разномастного, странного. Странниками и нищими не только не брезговали, не чурались, нет! Их приход был как подарок - еще бы! Накормить нуждающегося, подать милостыню - значит, сделать вклад туда, в жизнь вечную, получить возможность купить себе будущее там, в Царствии Небесном, и даже больше, милостыня - своего рода откуп от грядущих страданий. Была в ходу поговорка: пост приводит к воротам рая, а уж милостыня их отворит.

Наверное, такой прагматизм и упрощение заставят кого-то презрительно поморщиться. И пусть! Эта упрощённость как раз не искажает сути, просто учитывает всегдашний прагматизм и эгоизм самого человека. Но, удивительно, душа даже самого завзятого скареда, из года в год учившаяся получать радость от того, что отдает, воспитывалась. И если человек ловил себя на том, что устыдился, пожадничав, был шанс, что на следующий год его душа могла вспомнить это жгучее чувство стыда. Вспомнить и вдруг, неожиданно даже для скупердяя, вырваться из пут жадности, вырваться и птицей воспарить от радости быть щедрым! С праздниками!