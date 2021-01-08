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08.01.2021 14:32

Си Цзиньпин и полное преодоление в стране крайней нищеты

6 марта 2020 года на симпозиуме по ликвидации бедности генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин подчеркнул: "Реализация полного преодоления бедности в соответствии с действующими стандартами к 2020 году - это серьезное обещание ЦК КПК, данное народу страны. Его необходимо выполнить в срок, здесь не может быть никаких откатов и проволочек", сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Ликвидация бедности - основополагающая задача и веха во всестороннем достижении среднезажиточного общества, а также великое начинание Си Цзиньпина, к которому он приступил со всей решимостью и размахом. В 2020 году лидер Китая совершил 11 инспекционных поездок по разным районам страны. Одним из приоритетов этих поездок была инспекция ликвидации бедности в условиях эпидемии.

В начале 2020 года эпидемия коронавируса нанесла серьезный удар по традиционной схеме реализации сельхозпродукции. В разных районах были зафиксированы серьезные простои. В апреле Си Цзиньпин посетил деревню Цзиньми уезда Чжашуй во время инспекционной поездки в провинцию Шэньси. Он высоко оценил преимущества интернет-стриминга на площадках электронной коммерции по реализации местной продукции: "Древесные грибы, которые здесь выращиваются, очень востребованы на рынке. Благодаря им вы сможете избавиться от нищеты и достичь зажиточности. Выращивание древесных грибов - важный сельскохозяйственный сегмент". Именно эти слова Си Цзиньпина сыграли стимулирующую роль в объемах продаж за тот день, число подписчиков студии прямой трансляции превысило 20 миллионов, за считанные минуты было продано 24 тонны древесных грибов.

В китайском интернете Си Цзиньпина прозвали "самым преуспевающим маркетологом". Пандемия не помешала китайцам покончить с бедностью, а наоборот, создала новые возможности и шансы для развития. В последний год борьбы с бедностью китайское правительство с учетом новой обстановки усилило поддержку малообеспеченным группам населения, опираясь на стимулирование потребления и содействие развитию сельскохозяйственной отрасли. В этом процессе ЦК КПК, придерживаясь принципа "народ и его интересы превыше всего", стремится улучшить качество жизни всех бедных семей и каждого малоимущего. В этом и состоит верность первоначальным заветам КПК, это также цель программы полной ликвидации бедности. В 2020 году, когда осуществилось задуманное, генеральный секретарь начал разрабатывать следующий план по закреплению успехов в борьбе с бедностью - план оживления сельских районов. 8 июня 2020 года во время инспекции в город Учжун Нинся-Хуэйского автономного района он сказал: "В преодолении нищеты, в полном достижении среднезажиточного общества и модернизации в стороне не должна остаться ни одна национальность, мы должны идти вперед рука об руку. В этом проявляется дух пятитысячелетней цивилизации и преимущества социалистического строя с китайской спецификой".

23 ноября последние девять уездов провинции Гуйчжоу были исключены из числа бедных районов страны. Таким образом, от бедности избавились все 832 бедных уезда. В Китае больше нет людей, которые живут в условиях крайней нищеты. За 8 лет около 100 миллионов сельских жителей избавились от бедности. Даже под влиянием эпидемии в стране была своевременно выполнена задача по ликвидации нищеты. Китай на 10 лет раньше достиг одной из целей устойчивого развития ООН - глобальной ликвидации крайней нищеты к 2030 году.

КНР удалось преодолеть вызовы небывалых вековых потрясений и перемен, справиться с эпидемией, полностью ликвидировать крайнюю нищету. Как сказал председатель Си Цзиньпин на саммите "Двадцатки": "Вклад Китая в глобальное искоренение бедности превысил 70 процентов. Мы готовы совместно с разными странами созидать прекрасный процветающий мир без нищеты".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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