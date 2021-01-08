СМИ: Глава минздрава ФРГ Шпан нацелился сменить Меркель на посту канцлера

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ. Об этом со ссылкой на источники в партии Христианско-демократический союз (ХДС) одновременно сообщили немецкие издания Spiegel и Bild.

Издания отмечают, что их влиятельные собеседники из ХДС отметили заметно возросшую активность Шпана в последние недели. Якобы в этот период он неоднократно поднимал эту тему в телефонных разговорах с влиятельными партийными функционерами.

Spiegel уточнил, со ссылкой на "полдюжины членов ХДС", уточнил, что Шпан звонил по телефону членам государственного парламента, коллегам по парламентской группе и государственным чиновникам, чтобы узнать их позицию по поводу возможного кандидата на пост канцлера. При этом в разговорах он не раз ссылался на свой собственный статус "самого популярного политика в Германии". В рейтинге политиков, по данным телеканала NTV, с января 2020 года он набрал в общей сложности 14 пунктов, что даже больше, чем у действующего канцлера Ангелы Меркель.

На пост председателя ХДС, и, как правило, канцлера, на данный момент претендуют трое политиков - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, экс-глава парламентской фракции Фридрих Мерц и председатель парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген. Выборы должны состояться 16 января этого года, и из-за ограничений вызванных пандемией коронавируса они должны пройти в онлайн-формате.